В МВД предложили отменить разрешение на временное проживание в России

Министерство внутренних дел разработало законопроект, который внесёт изменения в правила пребывания мигрантов в России. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, на данный момент можно ознакомиться с его текстом.

Основным изменением, которое предлагает внести МВД, является полная отмена временного разрешения на проживание. Вместо этого будет действовать целых три миграционных режима пребывания в России: краткосрочное пребывание (не более 90 дней), долгосрочное пребывание (более 90 дней), постоянное проживание (бессрочно).

Отмечается, что условиями для предоставления иностранному гражданину права на долгосрочное пребывание являются наличие подтверждённого аккаунта в государственной информационной системе, единого документа и подписание соглашения о лояльности.

При этом все мигранты должны будут получить единый документ, на котором вся информация хранится в электронном виде. Срок его действия составит 10 лет, после чего он нуждается в замене. Для получения документа мигранта проверят на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.