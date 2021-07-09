В МВД предложили отменить разрешение на временное проживание в России
Вместо этого будет действовать новый порядок пребывания мигрантов в стране.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Министерство внутренних дел разработало законопроект, который внесёт изменения в правила пребывания мигрантов в России. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, на данный момент можно ознакомиться с его текстом.
Основным изменением, которое предлагает внести МВД, является полная отмена временного разрешения на проживание. Вместо этого будет действовать целых три миграционных режима пребывания в России: краткосрочное пребывание (не более 90 дней), долгосрочное пребывание (более 90 дней), постоянное проживание (бессрочно).
Отмечается, что условиями для предоставления иностранному гражданину права на долгосрочное пребывание являются наличие подтверждённого аккаунта в государственной информационной системе, единого документа и подписание соглашения о лояльности.
При этом все мигранты должны будут получить единый документ, на котором вся информация хранится в электронном виде. Срок его действия составит 10 лет, после чего он нуждается в замене. Для получения документа мигранта проверят на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.
Также стало известно, что в России появится электронный учёт мигрантов и их работодателей. Вся информация о тех и других, начиная от подачи заявления о внесении в реестр и заканчивая списками недобросовестных фирм, будет аккумулироваться на единой платформе онлайн.
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