Найден второй чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26
Кроме того, на месте продолжается операция по поиску тел погибших. По последним данным, обнаружены фрагменты тел 25 жертв трагедии.
Фото © LIFE
Найден второй чёрный ящик самолёта Ан-26, разбившегося на Камчатке. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом ранее спасатели обнаружили первый из бортовых самописцев.
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Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет. Пока найдены фрагменты тел 25 погибших, опознан только один человек. 8 июля в районе крушения начали работать водолазы.
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