Найдены фрагменты тел 25 погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке
Кроме того, СМИ сообщают об обнаружении на месте трагедии второго бортового самописца самолёта.
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Спасатели нашли фрагменты тел 25 погибших в авиакатастрофе пассажирского самолёта Ан-26 близ посёлка Палана на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Поисковые работы на месте крушения самолёта продолжаются. По последним данным, спасателями обнаружены фрагменты тел 25 погибших", — заявил собеседник агентства.
По его словам, без ДНК-экспертизы возможно опознать только четыре тела. Между тем "Интерфакс", ссылаясь на санавиацию Камчатского края, пишет, что найдены останки всех 28 погибших при крушении Ан-26. По данным Лайфа, точное количество тел, которым принадлежат фрагменты, пока не установлено. Поисковая операция на месте катастрофы продолжается.
РИА "Новости", ссылаясь на экстренные службы, сообщает об обнаружении второго чёрного ящика лайнера.
Ранее Лайф опубликовал расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением на Камчатке. Из материалов следует, что диспетчер не рекомендовал командиру воздушного судна "снижаться в море", тот ответил, что делать этого не собирается, а спустя секунды врезался в скалу.
Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один человек. 8 июля в районе крушения начали работать водолазы.
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