Найдены фрагменты тел 25 погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли фрагменты тел 25 погибших в авиакатастрофе пассажирского самолёта Ан-26 близ посёлка Палана на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Поисковые работы на месте крушения самолёта продолжаются. По последним данным, спасателями обнаружены фрагменты тел 25 погибших", — заявил собеседник агентства.

По его словам, без ДНК-экспертизы возможно опознать только четыре тела. Между тем "Интерфакс", ссылаясь на санавиацию Камчатского края, пишет, что найдены останки всех 28 погибших при крушении Ан-26. По данным Лайфа, точное количество тел, которым принадлежат фрагменты, пока не установлено. Поисковая операция на месте катастрофы продолжается.

РИА "Новости", ссылаясь на экстренные службы, сообщает об обнаружении второго чёрного ящика лайнера.