НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Найден чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

Ранее в пятницу спасатели наконец добрались до скалы, где произошло крушение.

9 июля, 06:56

Фото © МЧС России

Спасатели обнаружили один из бортовых самописцев самолёта Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее в пятницу спасатели наконец добрались до скалы, где произошло крушение. На склоне сопки вблизи посёлка Палана и был найден чёрный ящик. На первый взгляд, он не повреждён.

Детские ботинки и обломки: Лайф публикует душераздирающие фото с места крушения Ан-26

Детские ботинки и обломки: Лайф публикует душераздирающие фото с места крушения Ан-26

"В ходе поисковых работ обнаружен чёрный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве", — уточнил собеседник агентства.

"Снижаться в море не рекомендую": Лайф публикует переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером перед крушением

"Снижаться в море не рекомендую": Лайф публикует переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером перед крушением

Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один человек. Накануне в районе крушения начали работать водолазы.

Ранее Лайф опубликовал расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением на Камчатке. Из материалов следует, что диспетчер не рекомендовал командиру воздушного судна "снижаться в море", тот ответил, что делать этого не собирается, а спустя секунды врезался в скалу.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1