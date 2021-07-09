Найден чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

Спасатели обнаружили один из бортовых самописцев самолёта Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее в пятницу спасатели наконец добрались до скалы, где произошло крушение. На склоне сопки вблизи посёлка Палана и был найден чёрный ящик. На первый взгляд, он не повреждён.