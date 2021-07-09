Найден чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26
Ранее в пятницу спасатели наконец добрались до скалы, где произошло крушение.
Фото © МЧС России
Спасатели обнаружили один из бортовых самописцев самолёта Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее в пятницу спасатели наконец добрались до скалы, где произошло крушение. На склоне сопки вблизи посёлка Палана и был найден чёрный ящик. На первый взгляд, он не повреждён.
"В ходе поисковых работ обнаружен чёрный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве", — уточнил собеседник агентства.
"Снижаться в море не рекомендую": Лайф публикует переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером перед крушением
Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один человек. Накануне в районе крушения начали работать водолазы.
Ранее Лайф опубликовал расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением на Камчатке. Из материалов следует, что диспетчер не рекомендовал командиру воздушного судна "снижаться в море", тот ответил, что делать этого не собирается, а спустя секунды врезался в скалу.
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