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Сбежавший после жёсткой посадки пилот вертолёта задержан спустя пять дней

67-летний мужчина пояснил, что скрылся с места происшествия, испугавшись ответственности.

9 июля, 06:48
<p>Скриншот видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TWz8nzaSNNI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Скриншот видео © СК РФ

Полицейские на шестые сутки нашли и задержали пилота вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Им оказался ранее не судимый Пётр Ф. 1954 года рождения. Мужчина пояснил, что скрылся с места происшествия, испугавшись ответственности.

По словам пилота, 4 июля он занимался опрыскиванием посевных полей на вертолёте Ми-2 и по неосторожности задел линию электропередачи, вследствие чего совершил вынужденную посадку.

Сейчас Пётр находится на допросе в Следственном комитете. Ему может грозить ответственность по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта".

Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии попал на видео

Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии попал на видео

Напомним, пилот после жёсткой посадки вертолёта в полях подсолнечника 4 июля скрылся в неизвестном направлении. Его вылет не был зарегистрирован ни в одном аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал. Сам момент падения попал на видео.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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