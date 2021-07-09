Сбежавший после жёсткой посадки пилот вертолёта задержан спустя пять дней
67-летний мужчина пояснил, что скрылся с места происшествия, испугавшись ответственности.
Скриншот видео © СК РФ
Полицейские на шестые сутки нашли и задержали пилота вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Им оказался ранее не судимый Пётр Ф. 1954 года рождения. Мужчина пояснил, что скрылся с места происшествия, испугавшись ответственности.
По словам пилота, 4 июля он занимался опрыскиванием посевных полей на вертолёте Ми-2 и по неосторожности задел линию электропередачи, вследствие чего совершил вынужденную посадку.
Сейчас Пётр находится на допросе в Следственном комитете. Ему может грозить ответственность по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта".
Напомним, пилот после жёсткой посадки вертолёта в полях подсолнечника 4 июля скрылся в неизвестном направлении. Его вылет не был зарегистрирован ни в одном аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал. Сам момент падения попал на видео.
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