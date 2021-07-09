Сбежавший после жёсткой посадки пилот вертолёта задержан спустя пять дней

Полицейские на шестые сутки нашли и задержали пилота вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Им оказался ранее не судимый Пётр Ф. 1954 года рождения. Мужчина пояснил, что скрылся с места происшествия, испугавшись ответственности.

По словам пилота, 4 июля он занимался опрыскиванием посевных полей на вертолёте Ми-2 и по неосторожности задел линию электропередачи, вследствие чего совершил вынужденную посадку.