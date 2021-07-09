Организаторам корпоратива с Дианой Арбениной на теплоходе в Москве грозит миллионный штраф

Очередной скандал вокруг коронавирусных нарушений на концертах российских звёзд разгорается в Москве. На этот раз штраф до одного миллиона рублей грозит организаторам выступления лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной на теплоходе Loft boat ("Рио-1"). Это один из самых вместительных банкетных теплоходов в российском флоте, и чаще всего его арендуют для проведения корпоративов.

Как сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский, нарушения были выявлены в ходе рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы.

"На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись", — указал Поплавский.