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Организаторам корпоратива с Дианой Арбениной на теплоходе в Москве грозит миллионный штраф

Во время посадки на судно никакой социальной дистанции не соблюдалось, а ПЦР-тесты или QR-коды никто не проверял. Заказчики праздника пока не известны.

9 июля, 06:22

Фото © Instagram / d_arbenina_fan

Очередной скандал вокруг коронавирусных нарушений на концертах российских звёзд разгорается в Москве. На этот раз штраф до одного миллиона рублей грозит организаторам выступления лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной на теплоходе Loft boat ("Рио-1"). Это один из самых вместительных банкетных теплоходов в российском флоте, и чаще всего его арендуют для проведения корпоративов.

Как сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский, нарушения были выявлены в ходе рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы.

"На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись", указал Поплавский.

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Напомним, что на днях лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский матом наорал на Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление команды "Ногу свело!" должно было состояться в рамках того же фестиваля, что и концерт артиста. Покровский упрекнул коллегу в том, что он не соблюдал мер предосторожности и спускался к фанатам со сцены.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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