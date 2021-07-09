В Курске ищут 9-летнего школьника, который вышел гулять и пропал

В Курске правоохранители уже больше суток разыскивают девятилетнего школьника, который 8 июля ушёл из дома и не вернулся. Об этом сообщили в главке МВД РФ по региону.

"Сообщение о пропаже ребёнка поступило ночью в Северо-Западный отдел полиции от матери. Мальчик ушёл из дома 08.07.2021, и до сих пор его местонахождение неизвестно", –– говорится в сообщении.

Полицейские осматривают общественные места в надежде найти хоть что-то, что поможет выйти на след ребёнка, но пока зацепок нет. Стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, кто видел мальчика, сообщить об этом в правоохранительные органы. В ведомстве добавили, что в момент пропажи школьник был одет в серые шорты, синюю футболку с жёлтым принтом и чёрные сандалии.