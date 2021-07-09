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В Курске ищут 9-летнего школьника, который вышел гулять и пропал

Больше суток полицейские осматривают общественные места в надежде выйти на след ребёнка. Стражи порядка просят всех, кто видел мальчика, сообщить об этом в правоохранительные органы.

9 июля, 06:08
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/police_kursk?w=wall-43614012_2831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Курской области</a></p>

Фото © VK / Полиция Курской области

В Курске правоохранители уже больше суток разыскивают девятилетнего школьника, который 8 июля ушёл из дома и не вернулся. Об этом сообщили в главке МВД РФ по региону.

"Сообщение о пропаже ребёнка поступило ночью в Северо-Западный отдел полиции от матери. Мальчик ушёл из дома 08.07.2021, и до сих пор его местонахождение неизвестно", –– говорится в сообщении.

Полицейские осматривают общественные места в надежде найти хоть что-то, что поможет выйти на след ребёнка, но пока зацепок нет. Стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, кто видел мальчика, сообщить об этом в правоохранительные органы. В ведомстве добавили, что в момент пропажи школьник был одет в серые шорты, синюю футболку с жёлтым принтом и чёрные сандалии.

В Тюмени объявили награду в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей Насте

В Тюмени объявили награду в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей Насте

Ранее Лайф писал, что в Тюмени после пропажи 8-летней Насти завели дело на полицейских. Поиски школьницы, которая пропала больше недели назад, не прекращаются ни на минуту. Следователи сейчас рассматривают все возможные версии, на причастность проверяют даже соседей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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