В Курске ищут 9-летнего школьника, который вышел гулять и пропал
Больше суток полицейские осматривают общественные места в надежде выйти на след ребёнка. Стражи порядка просят всех, кто видел мальчика, сообщить об этом в правоохранительные органы.
Фото © VK / Полиция Курской области
В Курске правоохранители уже больше суток разыскивают девятилетнего школьника, который 8 июля ушёл из дома и не вернулся. Об этом сообщили в главке МВД РФ по региону.
"Сообщение о пропаже ребёнка поступило ночью в Северо-Западный отдел полиции от матери. Мальчик ушёл из дома 08.07.2021, и до сих пор его местонахождение неизвестно", –– говорится в сообщении.
Полицейские осматривают общественные места в надежде найти хоть что-то, что поможет выйти на след ребёнка, но пока зацепок нет. Стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, кто видел мальчика, сообщить об этом в правоохранительные органы. В ведомстве добавили, что в момент пропажи школьник был одет в серые шорты, синюю футболку с жёлтым принтом и чёрные сандалии.
Ранее Лайф писал, что в Тюмени после пропажи 8-летней Насти завели дело на полицейских. Поиски школьницы, которая пропала больше недели назад, не прекращаются ни на минуту. Следователи сейчас рассматривают все возможные версии, на причастность проверяют даже соседей.
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