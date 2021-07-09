Словакия ввела двухнедельный карантин для въезжающих в страну без прививок

Власти Словакии ввели обязательный карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса. Об этом сообщил местный телеканал ТА-3. Изоляция длится 14 дней и распространяется на совместно проживающих с ними членов семьи, которые, возможно, даже не выезжали за рубеж.

Напомним, что беспрепятственно въехать в Словакию на сегодняшний день могут только привившиеся от коронавируса. Причём власти признают справки о прохождении вакцинации, выданные другими государствами, если документы выписаны на английском языке или переведены на словацкий или чешский языки.