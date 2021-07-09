НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Словакия ввела двухнедельный карантин для въезжающих в страну без прививок

Обязательная изоляция распространяется также на всех членов семьи, которые проживают совместно с лицом, прибывшим из-за границы.

9 июля, 05:28

Фото © Рixabay

Власти Словакии ввели обязательный карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса. Об этом сообщил местный телеканал ТА-3. Изоляция длится 14 дней и распространяется на совместно проживающих с ними членов семьи, которые, возможно, даже не выезжали за рубеж.

Напомним, что беспрепятственно въехать в Словакию на сегодняшний день могут только привившиеся от коронавируса. Причём власти признают справки о прохождении вакцинации, выданные другими государствами, если документы выписаны на английском языке или переведены на словацкий или чешский языки.

"Дураки запугали": Власти Словакии заявили, что российская вакцина "Спутник V" стала объектом пропаганды в стране

"Дураки запугали": Власти Словакии заявили, что российская вакцина "Спутник V" стала объектом пропаганды в стране

А в конца мая, как уже сообщал Лайф, Словакия одобрила применение российской вакцины с 7 июня. Первую партию "Спутника V" страна получила ещё 1 марта, что вызвало скандал в рядах правящей коалиции. Разногласия в ней привели к отставке премьер-министра Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, а также главы Минздрава Марека Крейчи.

2 июля представитель словацкого Минздрава Зузана Элиашова рассказала, что Москва выкупила у Братиславы те дозы отечественной вакцины "Спутник V", которые не были использованы в этой стране. Речь идёт о приобретении порядка 160 тысяч доз препарата.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Дураки запугали": Власти Словакии заявили, что российская вакцина "Спутник V" стала объектом пропаганды в стране

4 июля, 19:44

Обнаружена способность нового штамма ковида понижать эффективность вакцин

вчера в 17:16

Организаторам корпоратива с Дианой Арбениной на теплоходе в Москве грозит миллионный штраф

сегодня в 06:22

Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест Медведчука

сегодня в 06:31

В Курске ищут 9-летнего школьника, который вышел гулять и пропал

сегодня в 06:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1