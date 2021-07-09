Словакия ввела двухнедельный карантин для въезжающих в страну без прививок
Обязательная изоляция распространяется также на всех членов семьи, которые проживают совместно с лицом, прибывшим из-за границы.
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Власти Словакии ввели обязательный карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса. Об этом сообщил местный телеканал ТА-3. Изоляция длится 14 дней и распространяется на совместно проживающих с ними членов семьи, которые, возможно, даже не выезжали за рубеж.
Напомним, что беспрепятственно въехать в Словакию на сегодняшний день могут только привившиеся от коронавируса. Причём власти признают справки о прохождении вакцинации, выданные другими государствами, если документы выписаны на английском языке или переведены на словацкий или чешский языки.
"Дураки запугали": Власти Словакии заявили, что российская вакцина "Спутник V" стала объектом пропаганды в стране
А в конца мая, как уже сообщал Лайф, Словакия одобрила применение российской вакцины с 7 июня. Первую партию "Спутника V" страна получила ещё 1 марта, что вызвало скандал в рядах правящей коалиции. Разногласия в ней привели к отставке премьер-министра Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, а также главы Минздрава Марека Крейчи.
2 июля представитель словацкого Минздрава Зузана Элиашова рассказала, что Москва выкупила у Братиславы те дозы отечественной вакцины "Спутник V", которые не были использованы в этой стране. Речь идёт о приобретении порядка 160 тысяч доз препарата.
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