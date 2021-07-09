Депутат предложил размещать перечень лекарств от ковида на аптечных кассах

Отмечается, что эта мера позволит покупать россиянам только рекомендованные Минздравом РФ средства против коронавируса.

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил размещать на аптечных кассах перечень лекарств от коронавируса. В своём обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко парламентарий отметил, что подобная информация становится нужна всё большему количеству граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма.

При этом важно, чтобы перечень соответствовал рекомендациям Министерства здравоохранения. Так, по мнению Сухарева, работники аптечных сетей не смогут предлагать покупателям не одобренные ведомством средства от CoViD-19.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения CoViD-19", — говорится в письме.

Как отмечает Сухарев, эта мера может помочь россиянам оперативно получать грамотную информацию о борьбе с коронавирусной инфекцией.