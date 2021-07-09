НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в представительстве Тайваня

Отмечается, что операция правоохранителей прошла гладко. Злоумышленников после поимки отправили на допрос.

9 июля, 04:31
<p>Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tariqnasheed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tariq Nashee</a></p>

Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Tariq Nashee

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Их поймали на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

"Полиция начала операцию в 16:00 (23:00 четверга мск. — Прим. ред.) и успешно задержала 11 подозреваемых", — говорится в сообщении.

К убийству президента Гаити причастны экс-военные Колумбии

К убийству президента Гаити причастны экс-военные Колумбии

Отмечается, что сотрудники представительства заранее узнали о том, что полиции необходимо проникнуть на территорию дипмиссии, и дали своё согласие. Операция прошла гладко, подозреваемых увезли на допрос.

Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1