Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в представительстве Тайваня
Отмечается, что операция правоохранителей прошла гладко. Злоумышленников после поимки отправили на допрос.
Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Tariq Nashee
Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Их поймали на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Об этом сообщила пресс-служба представительства.
"Полиция начала операцию в 16:00 (23:00 четверга мск. — Прим. ред.) и успешно задержала 11 подозреваемых", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники представительства заранее узнали о том, что полиции необходимо проникнуть на территорию дипмиссии, и дали своё согласие. Операция прошла гладко, подозреваемых увезли на допрос.
Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
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