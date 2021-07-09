Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в представительстве Тайваня

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Их поймали на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

"Полиция начала операцию в 16:00 (23:00 четверга мск. — Прим. ред.) и успешно задержала 11 подозреваемых", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники представительства заранее узнали о том, что полиции необходимо проникнуть на территорию дипмиссии, и дали своё согласие. Операция прошла гладко, подозреваемых увезли на допрос.