Стало известно, когда россиянина Винника освободят из французской тюрьмы

Россиянин Александр Винник через полтора месяца будет выпущен из французской тюрьмы. Об этом сообщила его мать Вера Винник, уточнив, что сразу после этого он будут экстрадирован в Грецию.

"Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Напомним, специалист по криптовалюте Александр Винник был задержан и затем арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В конце ноября 2018 года россиянин начал голодовку в знак протеста против нарушения его прав, она продолжалась несколько месяцев. В январе 2020 года Винника депортировали во Францию, там по состоянию здоровья его положили в больницу, однако продолжали допрашивать против воли. Как заявила греческий адвокат россиянина, заранее о депортации ему не сообщили.