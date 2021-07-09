Стало известно, когда россиянина Винника освободят из французской тюрьмы
Ранее Апелляционный суд Парижа оправдал его по 19 выдвинутым обвинениям. Отмечается, что сразу после освобождения Винника экстрадируют в Грецию, где его впервые арестовали.
Александр Винник. Фото © ТАСС / Юрий Малинов
Россиянин Александр Винник через полтора месяца будет выпущен из французской тюрьмы. Об этом сообщила его мать Вера Винник, уточнив, что сразу после этого он будут экстрадирован в Грецию.
"Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Отметим, что апелляционный суд Парижа 24 июня оправдал Винника по 19 выдвинутым против него обвинениям.
Напомним, специалист по криптовалюте Александр Винник был задержан и затем арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В конце ноября 2018 года россиянин начал голодовку в знак протеста против нарушения его прав, она продолжалась несколько месяцев. В январе 2020 года Винника депортировали во Францию, там по состоянию здоровья его положили в больницу, однако продолжали допрашивать против воли. Как заявила греческий адвокат россиянина, заранее о депортации ему не сообщили.