В результате пожара в здании с пиломатериалами в Барнауле погибло два человека

Пожар в Барнауле в админздании с пиломатериалами. Видео © ВКонтакте / Barnaul 22

В Барнауле на проспекте Космонавтов загорелось административное здание, в котором размещались пиломатериалы. Из огня удалось спасти трёх человек. Спасатели обнаружили два тела после того, как потушили пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Затрудняло работу на месте происшествия плотное задымление, достаточно сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка. Огонь по горючим материалам распространялся очень быстро. Практически наверняка сообщение о случившемся поступило с опозданием, на момент прибытия подразделений пожар уже успел развиться", — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Сергей Пустынников.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Горели строительные материалы и мебель. Всего на месте происшествия работало 44 пожарных и 12 единиц техники. Вероятной причиной гибели двоих мужчин стало отравление продуктами горения.