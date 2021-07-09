Пострадавшие при крушении легкомоторного самолёта на Ямале находятся в реанимации
Оба члена экипажа получили серьёзные травмы, но угрозы для жизни нет. Сейчас они находятся в сознании и даже разговаривают.
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Двое пострадавших при крушении легкомоторного самолёта Tecnam P2002 Sierra в Красноселькупском районе ЯНАО находятся в реанимации, но в их состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил журналистам глава Департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.
"Они находятся на лечении в реанимации. Они поступили в тяжёлом состоянии. Мы оцениваем динамику как положительную, медицинская помощь оказывается", — проинформировал он.
По словам Добровольского, пострадавшие получили серьёзные травмы, но угрозы для жизни нет. Сейчас они находятся в сознании и даже разговаривают.
Как ранее сообщал Лайф, легкомоторный самолёт потерпел крушение в четверг во время мониторинга обстановки с лесными пожарами в регионе. По данным Уральской транспортной прокуратуры, предварительная причина — отказ двигателя.
А ранее в тот же день легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Суземском районе Брянской области. Причиной случившегося стал отказ двигателя воздушного судна. При крушении судно получило механические повреждения, а пилот — травму головы, от госпитализации он отказался.
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