Пострадавшие при крушении легкомоторного самолёта на Ямале находятся в реанимации

Двое пострадавших при крушении легкомоторного самолёта Tecnam P2002 Sierra в Красноселькупском районе ЯНАО находятся в реанимации, но в их состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил журналистам глава Департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

"Они находятся на лечении в реанимации. Они поступили в тяжёлом состоянии. Мы оцениваем динамику как положительную, медицинская помощь оказывается", — проинформировал он.

По словам Добровольского, пострадавшие получили серьёзные травмы, но угрозы для жизни нет. Сейчас они находятся в сознании и даже разговаривают.

Как ранее сообщал Лайф, легкомоторный самолёт потерпел крушение в четверг во время мониторинга обстановки с лесными пожарами в регионе. По данным Уральской транспортной прокуратуры, предварительная причина — отказ двигателя.