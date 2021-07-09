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Православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Именно этот образ Владимир Путин в прошлом году подарил настоятелю Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, где его крестили.

9 июля, 05:45
<p>Фото © Wikimedia.org</p>

Фото © Wikimedia.org

Верующие празднуют в пятницу, 9 июля, день Тихвинской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых в России чудотворных икон, о которой известно с конца XIV века. По преданию, святыня воспарила в воздухе над рекой Тихвинкой Новгородской области, откуда и получила своё название. Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.

Сейчас икона хранится в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре, который постоянно посещают паломники.

В наши дни восстановлена древняя традиция получения благословения Тихвинской иконой Богоматери первого человека в государстве. Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своё время благословил день инаугурации Владимира Путина именно Тихвинским образом Пресвятой Богородицы. А 16 июля 2004 года и сам российский лидер посетил Тихвинский Успенский мужской монастырь, куда после 60 лет странствий за рубежом вернулась чудотворная Тихвинская икона.

Путин подарил икону Божией Матери "Тихвинскую" настоятелю собора, где его крестили

Путин подарил икону Божией Матери "Тихвинскую" настоятелю собора, где его крестили

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин подарил настоятелю Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга Николаю Брындину икону Божией Матери "Тихвинскую" в честь Рождества Христова.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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