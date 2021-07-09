Православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Верующие празднуют в пятницу, 9 июля, день Тихвинской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых в России чудотворных икон, о которой известно с конца XIV века. По преданию, святыня воспарила в воздухе над рекой Тихвинкой Новгородской области, откуда и получила своё название. Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.

Сейчас икона хранится в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре, который постоянно посещают паломники.

В наши дни восстановлена древняя традиция получения благословения Тихвинской иконой Богоматери первого человека в государстве. Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своё время благословил день инаугурации Владимира Путина именно Тихвинским образом Пресвятой Богородицы. А 16 июля 2004 года и сам российский лидер посетил Тихвинский Успенский мужской монастырь, куда после 60 лет странствий за рубежом вернулась чудотворная Тихвинская икона.