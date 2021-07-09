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"Роскосмос" заказал разработку парашютов для возвращаемых ступеней

В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает подобные летательные аппараты на сушу или морскую платформу.

9 июля, 06:01

Фото © Космический центр "Восточный" / "Роскосмос"

В России создадут парашютную систему для возвращаемых ступеней космических ракет. Разработкой системы займётся холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех по заказу "Роскомоса". Работы начнутся в этом году, а вот окончательных сроков пока не озвучено.

Напомним, что сейчас в России разрабатывается метановая ракета "Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью. Первый пуск с космодрома Восточный планируется в 2026 году, а возвращаемая первая ступень будет оснащена двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). "Амур" будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2".

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К слову, в настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает отработавшие первые ступени ракет Falcon на сушу или морскую платформу для повторного использования. А в "Роскосмосе" в мае показали места для посадки первых ступеней наших ракет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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