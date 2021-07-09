"Роскосмос" заказал разработку парашютов для возвращаемых ступеней

Сейчас SpaceX Илона Маска приземляет такие аппараты либо на сушу, либо на морскую платформу.

В России создадут парашютную систему для возвращаемых ступеней космических ракет. Разработкой системы займётся холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех по заказу "Роскосмоса". Работы начнутся в этом году, а вот окончательные сроки пока не озвучены.

Напомним, что сейчас в России разрабатывается метановая ракета "Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью. Первый пуск с космодрома Восточный планируется в 2026 году, а возвращаемая первая ступень будет оснащена двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). "Амур" будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2".