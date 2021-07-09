Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест Медведчука

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука сроком на два месяца.

"Печерский районный суд под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, до 9 сентября", — сообщили в суде.

Глава ОПЗЖ назвал решение суда нарушением законодательства. Политик также указал на то, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении его домашнего ареста. В ближайшее время Медведчук намерен обжаловать решение суда.