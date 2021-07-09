Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест Медведчука
Сам глава ОПЗЖ назвал этот вердикт нарушением законодательства и в ближайшее время намерен подать аппеляцию.
Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука
Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука сроком на два месяца.
"Печерский районный суд под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, до 9 сентября", — сообщили в суде.
Глава ОПЗЖ назвал решение суда нарушением законодательства. Политик также указал на то, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении его домашнего ареста. В ближайшее время Медведчук намерен обжаловать решение суда.
Ранее стало известно, что Медведчук обратился в ЕСПЧ из-за политического преследования Киевом. В обращении глава ОПЗЖ рассказал о многочисленных нарушениях и предвзятости судебных органов на процессах по его делу. Также он указал и на грубые ошибки власти при закрытии оппозиционных телеканалов.
Напомним, в апреле этого года Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием.
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