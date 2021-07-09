В Сочи в ДТП попал рейсовый автобус, 12 человек пострадали
По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза. Всего в нём находилось 30 человек.
Фото © kubantv.ru
В Сочи опрокинулся рейсовый автобус, 12 человек пострадали. Видео © Instagram / chpsochi
Рейсовый автобус попал в аварию в селе Барановка в Сочи. На месте ДТП работают экстренные службы. В автобусе ехало 30 человек, 12 из них получили травмы, сообщает kubantv.ru.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.
В полиции Кубани между тем заявили, что водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет.
Ранее в Москве столкнулись две иномарки, пострадало два человека. Водитель автомобиля "Фольксваген-Поло" проезжал перекрёсток на красный свет и столкнулся с "Ниссан-Мурано".
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