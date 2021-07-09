В Якутии из-за бушующих лесных пожаров полыхает нацпарк "Ленские столбы". Видео © Соцсети

В Якутии уже несколько дней горят леса природного парка "Ленские столбы". По последним данным экстренных служб, на территории заповедника сейчас действует пять природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров.

"Сегодня, 9 июля, на территории Хангаласского улуса установлен самый высокий класс пожарной опасности — пятый. Нашим туристам данный лесной пожар не представляет угрозы", — отметили в нацпарке.

В ликвидации огня задействовано 56 человек, а также привлечены региональные сотрудники парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана". Отмечается, что борьбу с пожаром затрудняют сильный ветер и высокая температура. Кроме того, большая часть лесных возгораний находится в труднодоступных местах и их тушение возможно преимущественно ручным способом.

"Ленские столбы" являются домом для более чем 35 видов различных млекопитающих и около ста видов птиц, среди которых — сокол-сапсан, орёл-беркут, филин и цапля. Исследователи также отмечают уникальность почвы региона, которой нет аналогов в мире. Парк внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.