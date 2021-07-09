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В Якутии из-за бушующих лесных пожаров полыхает нацпарк "Ленские столбы"

Борьбу с огнём затрудняют сильный ветер. Кроме того, большая часть возгораний находится в труднодоступных местах.

9 июля, 07:06

В Якутии из-за бушующих лесных пожаров полыхает нацпарк "Ленские столбы".

Видео © Соцсети

В Якутии уже несколько дней горят леса природного парка "Ленские столбы". По последним данным экстренных служб, на территории заповедника сейчас действует пять природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров.

"Сегодня, 9 июля, на территории Хангаласского улуса установлен самый высокий класс пожарной опасности — пятый. Нашим туристам данный лесной пожар не представляет угрозы", — отметили в нацпарке.

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В ликвидации огня задействовано 56 человек, а также привлечены региональные сотрудники парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана". Отмечается, что борьбу с пожаром затрудняют сильный ветер и высокая температура. Кроме того, большая часть лесных возгораний находится в труднодоступных местах и их тушение возможно преимущественно ручным способом.

"Ленские столбы" являются домом для более чем 35 видов различных млекопитающих и около ста видов птиц, среди которых — сокол-сапсан, орёл-беркут, филин и цапля. Исследователи также отмечают уникальность почвы региона, которой нет аналогов в мире. Парк внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в популярном турецком курортном городе Мармарисе. По предварительным данным, при ликвидации огня тогда погиб спасатель.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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