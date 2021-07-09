Захарова: Талибы контролируют две трети границы с Таджикистаном

Движение "Талибан"* контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем резкое нарастание напряжённости на афгано-таджикской границе. Движение талибов* в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном", — отметила она на брифинге.

По её словам, Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ. Стороны ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам.

"Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием… В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций", — добавила Захарова.

Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов призвал союзников помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. Он напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. По его словам, сейчас власти принимают все необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из соседней страны. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.