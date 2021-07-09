Челябинские пожарные спасли "Бэмби" из охваченного огнём леса

Челябинские пожарные спасли крошечного оленёнка из охваченного огнём леса. Видео © Соцсети

В Челябинской области сотрудники МЧС, которые тушат разбушевавшиеся лесные пожары, вытащили из огня крошечного оленёнка. Спасение малыша попало на видео.

На кадрах видно, как спасатель передаёт животное сотруднику полиции. Оленёнок очень напуган и сильно кричит, но, к счастью для малыша, самое страшное уже позади. Отмечается, что на время разгула стихии детёныша поместят в безопасное место, а позже отпустят обратно в родную среду.

Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.