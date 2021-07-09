В Подмосковье задержали готовившего теракт боевика

Задержание в Подмосковье готовившего теракт боевика. Видео © Следственный комитет России

В Подмосковье задержан подозреваемый в подготовке теракта боевик ИГИЛ*. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в террористической деятельности". Об этом сообщили в Следственном комитете России. Ведомство опубликовало кадры задержания злоумышленника.

По данным следствия, 21-летний гражданин одного из соседних государств по собственной инициативе вступил в запрещённую на территории РФ террористическую организацию. В июне 2021 года он разработал план по совершению теракта на территории Московского региона. С этой целью боевик приобрёл компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.

Оперативники узнали о планах молодого человека и нагрянули к нему с обыском. По месту жительства злодея была найдена заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для её изготовления. Подозреваемого заключили под стражу. Планируется назначение генетической, взрывотехнической, лингвистической и психолого-психиатрической экспертиз.

"Для теракта в России", — отвечает задержанный на вопрос о том, для чего предназначалась взрывчатка.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что активность международных террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса.