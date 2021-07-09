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Попова рассказала, из каких стран россияне привозят дельта-штамм

Главным распространителем этой мутации коронавируса эксперты назвали молодёжь.

9 июля, 08:04
<p>Фото © ТАСС/Семен Лиходеев</p>

Фото © ТАСС/Семен Лиходеев

Попова рассказала, из каких стран россияне привозят дельта-штамм коронавируса. Видео © телеграм-канал "Наиля"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала страны, из которых чаще всего возвращаются заражённые дельта-штаммом коронавируса россияне. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале телеведущей.

"Дельта-штамм — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединённые Штаты", — отметила Попова.

В США более чем у половины пациентов с ковидом выявили штамм "дельта"

В США более чем у половины пациентов с ковидом выявили штамм "дельта"

Напомним, глава Роспотребнадзора уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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