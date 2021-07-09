Попова рассказала, из каких стран россияне привозят дельта-штамм коронавируса. Видео © телеграм-канал "Наиля"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала страны, из которых чаще всего возвращаются заражённые дельта-штаммом коронавируса россияне. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале телеведущей.

"Дельта-штамм — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединённые Штаты", — отметила Попова.