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Учёные узнали, когда мы будем жить по 130 лет, и вот что для этого нужно

На Земле живёт 500 тысяч человек старше 100 лет и только 600 из них — старше 110. Эксперты использовали теорию вероятности, чтобы понять, почему так происходит и что будет дальше.

9 июля, 07:34

Фото © WBTV

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Demographic Research, к 2100 году максимальная продолжительность жизни человека может вырасти до 130 лет, сообщает Daily Star. К таким выводам учёные пришли, проанализировав данные о людях, которые дожили до 110 лет. В своей работе эксперты использовали теорему Байеса, которая позволяет вычислить вероятность того или иного события на основе уже известной информации.

Фото © WBTV

Фото © WBTV

По мнению учёных, в конце века на Земле будет жить по крайней мере один человек в возрасте от 125 до 132 лет. При этом шанс того, что максимальная продолжительность жизни составит 124 года, равен 99%, 127 лет — 68%, 130 лет — 13%. Этому поспособствуют такие факторы, как качественная пища, чистая вода и высокий уровень развития медицины. Расчёты проводились с использованием Международной базы данных по долголетию, созданной Институтом Макса Планка в Германии.

Жанна Кальман. Фото © Wikipedia Commons

Жанна Кальман. Фото © Wikipedia Commons

Мировой рекорд по продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман: она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Учёные уверены, что её достижение будет побито японкой Канэ Танака, которой сейчас 118 лет. Дело в том, что после определённого возраста смертность становится достаточно предсказуемой: "супердолгожители", преодолевшие порог в 110 лет, имеют 50-процентный шанс на то, что проживут ещё как минимум один год.

Канэ Танака. Скриншот видео © YouTube / CGTN

Канэ Танака. Скриншот видео © YouTube / CGTN

Сейчас во всём мире насчитывается около полумиллиона людей старше 100 лет и всего около 600 старожилов в возрасте от 110 лет. Учёные сделали вывод, что в ближайшем будущем их число будет только расти. Но лишь до определённого возрастного порога: по подсчётам экспертов, абсолютно недостижимой до конца века будет отметка в 135 лет.

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Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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