Учёные узнали, когда мы будем жить по 130 лет, и вот что для этого нужно

На Земле живёт 500 тысяч человек старше 100 лет и только 600 из них — старше 110. Эксперты использовали теорию вероятности, чтобы понять, почему так происходит и что будет дальше.