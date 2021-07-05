Пять самых обидных проигрышей в "Кто хочет стать миллионером", где вопросы были словно для детей
Ответы на эти вопросы знают даже дети, но вот участники теряются, а заодно теряют деньги.
Вам наверняка знакомо чувство, когда смотришь какую-нибудь викторину и буквально кричишь в телевизор, если участник раздумывает над простейшим вопросом. Ну а когда даёт неправильный ответ и теряет выигрыш, становится так стыдно, будто на всю страну опозорились вы. Лайф собрал несколько примеров таких досадных проигрышей в игре "Кто хочет стать миллионером" из разных стран.
Череп и кости
Учительница из Великобритании проиграла тысячу фунтов (101 тысяча рублей), споткнувшись на банальном вопросе. А звучал он так: "Череп и скрещённые кости на жёлтом фоне. О каком веществе предупреждает этот символ?" И, соответственно, четыре варианта: токсичном, коррозийном, опасном для окружающей среды, огнеопасном. Казалось бы, ответ очевиден, но женщина растерялась и попросила подсказку 50 на 50.
Когда остались варианты с токсичностью и опасностью для окружающей среды, участница выбрала второй и проиграла. Даже ведущий недоумевал, как учительница естествознания могла не знать правильного ответа, пишет LincolnshireLive.
Последняя капля
Участница из Орегона позабыла известную фразу, проиграв почти в самом начале шоу. Вопрос был: "Какая известная фраза даёт понять, что человек больше не может что-то выносить?" Из ответов были варианты "последняя капля" и "последняя палка", и девушка почему-то выбрала палку. Ведущая в этот момент просто застонала, и участница поняла, что игра для неё закончена. Ну, хотя бы потеряла не так много, всего сотню долларов.
Икота и чиханье
Вопрос, в котором был прямо зашифрован ответ, стал последним для участника по имени Брайант Мишель. Вопрос звучал так: "Аутосомно-доминантный непроизвольный гелио-глазной синдром взрыва, который происходит при взгляде на солнце. Что это такое?" Чтобы понять разгадку, нужно было просто посмотреть на первые буквы вопроса, которые складывались в ACHOO (звук чиханья в английском языке), но участник выбрал вариант "икота".
Чернильная сова
Что может быть более обидным, чем проигрыш на первом вопросе, но многим удаётся. Как этому участнику по имени Лови Ю. Ему достался вопрос: "При нападении хищников, какое из этих животных активирует большую железу, известную как чернильный мешок?" Варианты были: кальмар, сова, гепард и Пэрис Хилтон. И, казалось бы, ответ очевиден, но игрок назвал сову, заставив зал просто ахнуть, пишет Screnn Rant.
Китайская стена — и ответ в вопросе
Фото © YouTube / Tayfun Ekşioğlu
А это, пожалуй, самый вопиющий и нелепый случай от участницы из Турции. Вопрос на 3000 турецких лир (более 25 тысяч рублей) звучал так: "Где находится Великая Китайская стена?" И ответы: Китай, Индия, Южная Корея или Япония. Казалось бы, ответ уже заложен в самом вопросе, но девушка сначала выбрала помощь зала, а потом звонок другу. И только с его помощью ответ был найден, пишет NZ Herald.
Правда, как бы в наказание за такое незнание географии участница проиграла на следующем же вопросе про турецкого композитора. Также этот эфир стал предметом обсуждения для всей страны, а у жителей Турции появились вопросы к Министерству образования.
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