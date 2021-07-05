Пять самых обидных проигрышей в "Кто хочет стать миллионером", где вопросы были словно для детей

Вам наверняка знакомо чувство, когда смотришь какую-нибудь викторину и буквально кричишь в телевизор, если участник раздумывает над простейшим вопросом. Ну а когда даёт неправильный ответ и теряет выигрыш, становится так стыдно, будто на всю страну опозорились вы. Лайф собрал несколько примеров таких досадных проигрышей в игре "Кто хочет стать миллионером" из разных стран.

Череп и кости

Учительница из Великобритании проиграла тысячу фунтов (101 тысяча рублей), споткнувшись на банальном вопросе. А звучал он так: "Череп и скрещённые кости на жёлтом фоне. О каком веществе предупреждает этот символ?" И, соответственно, четыре варианта: токсичном, коррозийном, опасном для окружающей среды, огнеопасном. Казалось бы, ответ очевиден, но женщина растерялась и попросила подсказку 50 на 50. Когда остались варианты с токсичностью и опасностью для окружающей среды, участница выбрала второй и проиграла. Даже ведущий недоумевал, как учительница естествознания могла не знать правильного ответа, пишет LincolnshireLive.

Последняя капля

Фото © Screnn Rant

Участница из Орегона позабыла известную фразу, проиграв почти в самом начале шоу. Вопрос был: "Какая известная фраза даёт понять, что человек больше не может что-то выносить?" Из ответов были варианты "последняя капля" и "последняя палка", и девушка почему-то выбрала палку. Ведущая в этот момент просто застонала, и участница поняла, что игра для неё закончена. Ну, хотя бы потеряла не так много, всего сотню долларов.

Икота и чиханье

Фото © Screnn Rant

Вопрос, в котором был прямо зашифрован ответ, стал последним для участника по имени Брайант Мишель. Вопрос звучал так: "Аутосомно-доминантный непроизвольный гелио-глазной синдром взрыва, который происходит при взгляде на солнце. Что это такое?" Чтобы понять разгадку, нужно было просто посмотреть на первые буквы вопроса, которые складывались в ACHOO (звук чиханья в английском языке), но участник выбрал вариант "икота".

Чернильная сова

Фото © Screnn Rant

Что может быть более обидным, чем проигрыш на первом вопросе, но многим удаётся. Как этому участнику по имени Лови Ю. Ему достался вопрос: "При нападении хищников, какое из этих животных активирует большую железу, известную как чернильный мешок?" Варианты были: кальмар, сова, гепард и Пэрис Хилтон. И, казалось бы, ответ очевиден, но игрок назвал сову, заставив зал просто ахнуть, пишет Screnn Rant.

Китайская стена — и ответ в вопросе

Фото © YouTube / Tayfun Ekşioğlu