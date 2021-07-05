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Пять самых обидных проигрышей в "Кто хочет стать миллионером", где вопросы были словно для детей

Ответы на эти вопросы знают даже дети, но вот участники теряются, а заодно теряют деньги.

5 июля, 07:57

Фото © Gameshows.ru

Вам наверняка знакомо чувство, когда смотришь какую-нибудь викторину и буквально кричишь в телевизор, если участник раздумывает над простейшим вопросом. Ну а когда даёт неправильный ответ и теряет выигрыш, становится так стыдно, будто на всю страну опозорились вы. Лайф собрал несколько примеров таких досадных проигрышей в игре "Кто хочет стать миллионером" из разных стран.

Череп и кости

Фото © Gameshows.ru

Фото © Gameshows.ru

Учительница из Великобритании проиграла тысячу фунтов (101 тысяча рублей), споткнувшись на банальном вопросе. А звучал он так: "Череп и скрещённые кости на жёлтом фоне. О каком веществе предупреждает этот символ?" И, соответственно, четыре варианта: токсичном, коррозийном, опасном для окружающей среды, огнеопасном. Казалось бы, ответ очевиден, но женщина растерялась и попросила подсказку 50 на 50.

Когда остались варианты с токсичностью и опасностью для окружающей среды, участница выбрала второй и проиграла. Даже ведущий недоумевал, как учительница естествознания могла не знать правильного ответа, пишет LincolnshireLive.

Последняя капля

Фото © Screnn Rant

Фото © Screnn Rant

Участница из Орегона позабыла известную фразу, проиграв почти в самом начале шоу. Вопрос был: "Какая известная фраза даёт понять, что человек больше не может что-то выносить?" Из ответов были варианты "последняя капля" и "последняя палка", и девушка почему-то выбрала палку. Ведущая в этот момент просто застонала, и участница поняла, что игра для неё закончена. Ну, хотя бы потеряла не так много, всего сотню долларов.

Икота и чиханье

Фото © Screnn Rant

Фото © Screnn Rant

Вопрос, в котором был прямо зашифрован ответ, стал последним для участника по имени Брайант Мишель. Вопрос звучал так: "Аутосомно-доминантный непроизвольный гелио-глазной синдром взрыва, который происходит при взгляде на солнце. Что это такое?" Чтобы понять разгадку, нужно было просто посмотреть на первые буквы вопроса, которые складывались в ACHOO (звук чиханья в английском языке), но участник выбрал вариант "икота".

Чернильная сова

Фото © Screnn Rant

Фото © Screnn Rant

Что может быть более обидным, чем проигрыш на первом вопросе, но многим удаётся. Как этому участнику по имени Лови Ю. Ему достался вопрос: "При нападении хищников, какое из этих животных активирует большую железу, известную как чернильный мешок?" Варианты были: кальмар, сова, гепард и Пэрис Хилтон. И, казалось бы, ответ очевиден, но игрок назвал сову, заставив зал просто ахнуть, пишет Screnn Rant.

Китайская стена — и ответ в вопросе

Фото © YouTube / Tayfun Ekşioğlu

Фото © YouTube / Tayfun Ekşioğlu

А это, пожалуй, самый вопиющий и нелепый случай от участницы из Турции. Вопрос на 3000 турецких лир (более 25 тысяч рублей) звучал так: "Где находится Великая Китайская стена?" И ответы: Китай, Индия, Южная Корея или Япония. Казалось бы, ответ уже заложен в самом вопросе, но девушка сначала выбрала помощь зала, а потом звонок другу. И только с его помощью ответ был найден, пишет NZ Herald.

Правда, как бы в наказание за такое незнание географии участница проиграла на следующем же вопросе про турецкого композитора. Также этот эфир стал предметом обсуждения для всей страны, а у жителей Турции появились вопросы к Министерству образования.

Формула джекпота: Как математику удалось взломать лотерею и выиграть 14 раз, не нарушая при этом закон

Формула джекпота: Как математику удалось взломать лотерею и выиграть 14 раз, не нарушая при этом закон

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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