НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Красотка раскрыла правильную позу для фото, и невозможно поверить, что это один и тот же человек

Многие девушки не могут избавиться от комплексов, ведь думают, что они совсем не подходят под стандарты красоты. А что если мы скажем, что под них не попадает никто? Просто нужно научиться позировать.

5 июля, 06:49

Фото © Instagram / karinairby

Дизайнер купальников и инстаграм-блогерша Карина Ирби на 90% фотографий позирует с минимумом одежды, поэтому уже съела не одну собаку на том, как выглядеть шикарно в кадре. И нет, дело не в ежедневных тренировках или изнуряющих диетах. Её секрет — то, что отличает любую хорошую модель, умение позировать. В доказательство точки зрения австралийка показала две фотографии, сделанные в одних и тех же условиях с разницей в считаные секунды. Единственное, что на них отличается, — это поза.

Фото © Instagram / karinairby

Фото © Instagram / karinairby

На первом снимке она натянула плавки выше талии, вобрала воздуха в грудь, выставила ногу вперёд и положила руку на бедро. Результат отличный — хоть сейчас на обложку журнала. Второй же кадр обычно все сразу бракуют. Талия куда-то убежала, а выдающийся живот, напротив, чуть ли не вываливается с экрана.

Фото сделаны с разницей в секунду. Просто небольшое дружеское напоминание о том, что в 99% случаев мы публикуем в соцсетях только самые красивые фото

Карина Ирби

Фото © Instagram / karinairby

Фото © Instagram / karinairby

Кстати, сама Карина не стесняется выкладывать и совсем "неликвидные" фотографии. К примеру, недавно девушка поделилась кадром, сделанным на пляже. В подписи она отметила, что раньше бы она этот ужас ни за что не опубликовала. Но пришло время менять привычки для того, чтобы напомнить фанатам: иногда важно публиковать откровенный контент без удачных ракурсов, поз и освещения, пишет Daily Star.

Мама двоих детей доказала, что нет ничего ужасного в растяжках и лишней коже, если знать удачную позу

Мама двоих детей доказала, что нет ничего ужасного в растяжках и лишней коже, если знать удачную позу

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модель примерила настолько крошечный купальник, что никто и не заметил, в чём тут подвох

вчера в 14:00

Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику 7,3 млн, и результат стоил каждой копейки

вчера в 10:00

Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

сегодня в 01:39

В Сочи реки выходят из берегов, жителей просят подготовиться к эвакуации

сегодня в 06:36

В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с российскими туристами на Кубе

сегодня в 06:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1