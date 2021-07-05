Красотка раскрыла правильную позу для фото, и невозможно поверить, что это один и тот же человек
Многие девушки не могут избавиться от комплексов, ведь думают, что они совсем не подходят под стандарты красоты. А что если мы скажем, что под них не попадает никто? Просто нужно научиться позировать.
Дизайнер купальников и инстаграм-блогерша Карина Ирби на 90% фотографий позирует с минимумом одежды, поэтому уже съела не одну собаку на том, как выглядеть шикарно в кадре. И нет, дело не в ежедневных тренировках или изнуряющих диетах. Её секрет — то, что отличает любую хорошую модель, умение позировать. В доказательство точки зрения австралийка показала две фотографии, сделанные в одних и тех же условиях с разницей в считаные секунды. Единственное, что на них отличается, — это поза.
На первом снимке она натянула плавки выше талии, вобрала воздуха в грудь, выставила ногу вперёд и положила руку на бедро. Результат отличный — хоть сейчас на обложку журнала. Второй же кадр обычно все сразу бракуют. Талия куда-то убежала, а выдающийся живот, напротив, чуть ли не вываливается с экрана.
Фото сделаны с разницей в секунду. Просто небольшое дружеское напоминание о том, что в 99% случаев мы публикуем в соцсетях только самые красивые фото
Кстати, сама Карина не стесняется выкладывать и совсем "неликвидные" фотографии. К примеру, недавно девушка поделилась кадром, сделанным на пляже. В подписи она отметила, что раньше бы она этот ужас ни за что не опубликовала. Но пришло время менять привычки для того, чтобы напомнить фанатам: иногда важно публиковать откровенный контент без удачных ракурсов, поз и освещения, пишет Daily Star.
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