Красотка раскрыла правильную позу для фото, и невозможно поверить, что это один и тот же человек

Многие девушки не могут избавиться от комплексов, ведь думают, что они совсем не подходят под стандарты красоты. А что если мы скажем, что под них не попадает никто? Просто нужно научиться позировать.