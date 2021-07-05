НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Поставим наконец-таки точку": Блогер Дима Гордей опубликовал трогательное видео и сообщил о расставании с Клавой Кокой

Дима предупредил подписчиков, что в ближайшее время у него может "поехать крыша", а также пообещал быть открытым и не держать всё в себе.

5 июля, 01:07

Фото © Instagram / dimagordey

Блогер Дима Гордей опубликовал трогательное видео и сообщил о расставании с Клавой Кокой. Видео © Instagram / dimagordey

Популярный автоблогер Дима Гордей расстался с известной певицей Клавой Кокой, с которой был в отношениях два года. Об этом он объявил на своей странице в "Инстаграме", а также на ютуб-канале, где опубликовал романтичный ролик из их совместных видео и фото.

"Да, поставим наконец-таки точку. Спасибо тебе за эти два года. Я никого не любил так, как люблю тебя... И люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!" — написал Гордей.

Автоблогер предупредил подписчиков, что в ближайшее время у него может "поехать крыша", а также пообещал быть открытым и не держать всё в себе. Новость о расставании пары озадачила многих поклонников, так как влюблённые старались не афишировать отношения.

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

"Я один впервые это узнал?", "Как вы держали это два года в тайне?", "Вот узнал, что они встречались! И тут сразу же огорчился, что расстались", — удивились комментаторы.

Клава Кока расставание с Гордеем не прокомментировала. Она попросила фанатов дать ей немного времени и пока не писать и не звонить.

Ранее жена блогера Саши Шпака раскрыла омерзительные детали, которые уничтожили их брак.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Московские гаишники раскрыли методы борьбы с блогерами на дорогах

3 июля, 18:24

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

23 июня, 08:48

"Кто на ком хочет хайпануть?": Покровский посвятил Билану песню после скандала с отменённым концертом

сегодня в 01:04

Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

сегодня в 01:39

Россиянам назвали признаки, указывающие на прослушку телефона

сегодня в 01:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1