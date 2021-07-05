Блогер Дима Гордей опубликовал трогательное видео и сообщил о расставании с Клавой Кокой. Видео © Instagram / dimagordey

Популярный автоблогер Дима Гордей расстался с известной певицей Клавой Кокой, с которой был в отношениях два года. Об этом он объявил на своей странице в "Инстаграме", а также на ютуб-канале, где опубликовал романтичный ролик из их совместных видео и фото.

"Да, поставим наконец-таки точку. Спасибо тебе за эти два года. Я никого не любил так, как люблю тебя... И люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!" — написал Гордей.

Автоблогер предупредил подписчиков, что в ближайшее время у него может "поехать крыша", а также пообещал быть открытым и не держать всё в себе. Новость о расставании пары озадачила многих поклонников, так как влюблённые старались не афишировать отношения.

"Я один впервые это узнал?", "Как вы держали это два года в тайне?", "Вот узнал, что они встречались! И тут сразу же огорчился, что расстались", — удивились комментаторы.