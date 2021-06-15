Мама двоих детей доказала, что нет ничего ужасного в растяжках и лишней коже, если знать удачную позу

Фотографии в социальных сетях постоянно критикуют за то, что на них слишком много ретуши. А что, если для идеального снимка необязательно скачивать фотошоп и накладывать фильтр? Британская блогерша Джессика Макэлрой показала это на своём примере.