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Мама двоих детей доказала, что нет ничего ужасного в растяжках и лишней коже, если знать удачную позу

Фотографии в социальных сетях постоянно критикуют за то, что на них слишком много ретуши. А что, если для идеального снимка необязательно скачивать фотошоп и накладывать фильтр? Британская блогерша Джессика Макэлрой показала это на своём примере.

15 июня, 06:55

Фото © Instagram / theyorkshiremomma

На своей странице Джессика старается пропагандировать бодипозитив и доказать подписчикам, что далеко не всё, что они видят в соцсетях, это правда. К примеру, "Инстаграм" просто кишит прилизанными фотографиями красоток, глядя на которые нетрудно поверить — идеальные люди существуют. Конечно же, от истины это всё очень далеко. Недавно с помощью двух своих снимков Макэлрой доказала, что для "удачного" кадра иногда хватит правильной позы. Так чуть ли не каждая может стать моделью.

Фото © Instagram / theyorkshiremomma

Фото © Instagram / theyorkshiremomma

По словам Джессики, два этих фото сделаны с разницей в считаные секунды. Тем не менее "прогресс" можно принять за месяцы борьбы с лишним весом в спортзале. Для иллюзии британке понадобилось просто выпрямить спину, отклониться и вытянуть руку назад. Складки жира на животе пропали, словно по волшебству.

Это не первый раз, когда Джессика показывает, что стоит за красивыми инстаграмными фотографиями. Все примеры можно посмотреть в профиле девушки theyorkshiremomma

Фото © Instagram / theyorkshiremomma

Фото © Instagram / theyorkshiremomma

По задумке мамы двоих детей, такие коллажи нужны вовсе не для того, чтобы обвинить инста-моделей в том, что они кого-то обманывают, пишет Daily Star. Напротив, так Макэлрой хочет показать, что каждая девушка и женщина по-настоящему красива. И если она захочет себе такую же идеальную фотографию, то сможет это сделать без проблем. Но главное — полюбить себя в любом виде. И, судя по комментариям под постами Джессики, её планы осуществляются.

Обожаю то, как всё близко к реальности. Не только правдиво, но и выглядите вы потрясающе

Hausofbrooke

Обожаю это😍 Надеюсь, однажды я смогу почувствовать себя достаточно уверенно, просто чтобы посмотреть на себя в нижнем белье, не говоря уже о том, чтобы сделать фото! 🔥👏

_hel_kat_

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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