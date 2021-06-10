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Модель раскрыла правду о своём целлюлите, и честные фото в бикини понравились фанатам ещё больше

На аккаунт Холли Хэган подписано порядка четырёх миллионов человек, и понятно почему. На своих фотографиях девушка с идеальным телом постоянно будто бы забывает одеться. Но недавно красотка поделилась снимком, который доказал: даже у красоток из "Инстаграма" может быть целлюлит.

10 июня, 05:40

Фото © Instagram / hollygshore

На днях британская инста-модель и телезвезда Холли Хэган поделилась с фанатами очередной полуголой фотографией, но на этот раз публикация наделала намного больше шума, чем обычно. Вместо того чтобы снова ретушировать снимки, красотка запостила всё как есть, чем изрядно впечатлила подписчиков.

Целлюлит никуда не денется, так что я могу его только принять 💁🏼‍♀️☀️

Холли Хэган

Фото © Instagram / hollygshore

Фото © Instagram / hollygshore

Если и есть что-то хорошее в том, что я провела немного времени вдали от дома, так это то, что я наконец обрела достаточную уверенность для того, чтобы ходить по улице, не прикрывая ноги, впервые появилась возможность наслаждаться солнцем в шортах и ​​юбках, не беспокоясь ни о чём🙏🏼

Холли Хэган

По словам Холли, 2021-й перевернул всю её жизнь. Девушка теперь не беспокоится о своём весе. Она начала жить в удовольствие и стала не только показывать свои "неидеальные" ноги на улице, но и в "Инстаграме" — на многомиллионную аудиторию. Британка уверена: всё это благодаря новой моде в соцсети на естественность.

Фото © Instagram / hollygshore

Фото © Instagram / hollygshore

Снимок в бикини тут же стал одним из самых популярных в профиле девушки. За сутки — больше 320 тысяч лайков, хотя обычно посты набирают в районе нескольких десятков отметок "Мне нравится". Правда, в комментариях мнения ожидаемо разделились, пишет Daily Mail. Пока некоторые критиковали модель на целлюлит, большинство похвалило её за смелость.

Такие фотографии делают меня такой счастливой!

jessbaysdj

Ты шутишь? Ты нереальная красотка!

plouise1

Какая же ты всё-таки невероятная

shaughnaphillips

Модель не смогла найти к сумочке за 200 тыс. подходящее платье и просто нарисовала его на голом теле

Модель не смогла найти к сумочке за 200 тыс. подходящее платье и просто нарисовала его на голом теле

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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