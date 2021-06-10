Модель раскрыла правду о своём целлюлите, и честные фото в бикини понравились фанатам ещё больше

На днях британская инста-модель и телезвезда Холли Хэган поделилась с фанатами очередной полуголой фотографией, но на этот раз публикация наделала намного больше шума, чем обычно. Вместо того чтобы снова ретушировать снимки, красотка запостила всё как есть, чем изрядно впечатлила подписчиков.

Целлюлит никуда не денется, так что я могу его только принять 💁🏼‍♀️☀️ Холли Хэган

Фото © Instagram / hollygshore

Если и есть что-то хорошее в том, что я провела немного времени вдали от дома, так это то, что я наконец обрела достаточную уверенность для того, чтобы ходить по улице, не прикрывая ноги, впервые появилась возможность наслаждаться солнцем в шортах и ​​юбках, не беспокоясь ни о чём🙏🏼 Холли Хэган

По словам Холли, 2021-й перевернул всю её жизнь. Девушка теперь не беспокоится о своём весе. Она начала жить в удовольствие и стала не только показывать свои "неидеальные" ноги на улице, но и в "Инстаграме" — на многомиллионную аудиторию. Британка уверена: всё это благодаря новой моде в соцсети на естественность.

Фото © Instagram / hollygshore

Снимок в бикини тут же стал одним из самых популярных в профиле девушки. За сутки — больше 320 тысяч лайков, хотя обычно посты набирают в районе нескольких десятков отметок "Мне нравится". Правда, в комментариях мнения ожидаемо разделились, пишет Daily Mail. Пока некоторые критиковали модель на целлюлит, большинство похвалило её за смелость.

Такие фотографии делают меня такой счастливой! jessbaysdj

Ты шутишь? Ты нереальная красотка! plouise1