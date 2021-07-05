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Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

Мужчина съел 76 булочек с сосисками всего за 10 минут и заработал 10 тысяч долларов (около 736 тысяч рублей).

5 июля, 01:39

Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов. Видео © Соцсети

Американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти из города Сан-Хосе (штат Калифорния) съел 76 хот-догов за 10 минут, тем самым установив новый мировой рекорд. Это произошло на соревнованиях в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в нью-йоркском районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan's. Стоит отметить, что это уже 14-я победа Честната за последние 15 лет. При этом на сей раз он побил собственный рекорд: в 2020 году Честнат съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились в помещении и без зрителей. Как рассказал мужчина, в прошлом году ему очень не хватало поддержки болельщиков. Перед нынешними соревнованиями рекордсмен признался, что "с нетерпением ждал этого весь год".

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Добавим, что среди женщин в конкурсе победила Мишель Леско. Ей удалось за 10 минут съесть 30 с половиной булочек с сосисками. В прошлом году первое место заняла Мики Судо, которая тогда съела 48 с половиной хот-догов, побив мировой рекорд. В этом году Судо не участвовала в соревнованиях из-за беременности.

Победители мужского и женского турнира помимо солидного денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов (около 736 тысяч рублей) также получают пояса — для мужчин цвета горчицы, с которой в США часто едят сосиски, а для женщин розовый. За второе место организаторы платят пять тысяч долларов, за третье — две с половиной тысячи.

Джоуи Честнат известен как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2019 году он за 12 часов съел 413 куриных крылышек.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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