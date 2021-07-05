Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов
Мужчина съел 76 булочек с сосисками всего за 10 минут и заработал 10 тысяч долларов (около 736 тысяч рублей).
Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов. Видео © Соцсети
Американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти из города Сан-Хосе (штат Калифорния) съел 76 хот-догов за 10 минут, тем самым установив новый мировой рекорд. Это произошло на соревнованиях в Нью-Йорке, сообщает ESPN.
Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в нью-йоркском районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan's. Стоит отметить, что это уже 14-я победа Честната за последние 15 лет. При этом на сей раз он побил собственный рекорд: в 2020 году Честнат съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились в помещении и без зрителей. Как рассказал мужчина, в прошлом году ему очень не хватало поддержки болельщиков. Перед нынешними соревнованиями рекордсмен признался, что "с нетерпением ждал этого весь год".
Добавим, что среди женщин в конкурсе победила Мишель Леско. Ей удалось за 10 минут съесть 30 с половиной булочек с сосисками. В прошлом году первое место заняла Мики Судо, которая тогда съела 48 с половиной хот-догов, побив мировой рекорд. В этом году Судо не участвовала в соревнованиях из-за беременности.
Победители мужского и женского турнира помимо солидного денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов (около 736 тысяч рублей) также получают пояса — для мужчин цвета горчицы, с которой в США часто едят сосиски, а для женщин розовый. За второе место организаторы платят пять тысяч долларов, за третье — две с половиной тысячи.
Джоуи Честнат известен как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2019 году он за 12 часов съел 413 куриных крылышек.
Ранее Лайф рассказывал о самих дорогих и больших бургерах в мире.
WOW-news
Что такое лиминальное пространство и почему людям становится плохо даже от одного взгляда на него
вчера в 16:00
Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров
вчера в 13:00
10 обычных вещей, от которых мужчины пребывали в шоке, когда впервые увидели голую женщину
вчера в 12:00
Комментариев: 0