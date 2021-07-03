16-летний мальчик дважды попал в Книгу Гиннесса, и всё благодаря огромному рту и тренировкам

16-летний Айзек Джонсон из Миннесоты, США, — мечта любого стоматолога. В первый раз парень попал в Книгу рекордов Гиннесса в 14 лет — тогда он смог широко раскрыть рот, побив рекорд Берндта Шмидта из Германии в 8,8 см. Но титул подросток проносил недолго — спустя несколько месяцев его подвинул с пьедестала Филипп Ангас из Пенсильвании.

Видео © Facebook / Guinness World Records

Айзек не смог стерпеть оскорбления и принялся усердно тренироваться. Спустя полтора года он решил, что готов снова бросить вызов, и связался с представителями Книги рекордов. После необходимых встреч и подтверждений парню удалось вернуть свой титул человека с самым большим ртом на планете. Сейчас он может спокойно поместить в него бейсбольный мяч, яблоко или банку с лимонадом.

Фото © Facebook / Guinness World Records

Вернув своё звание, Айзек стал местной знаменитостью. Ролик с его талантами был опубликован в "Тиктоке" на канале Книги рекордов Гиннесса, где его посмотрели почти 90 млн раз. Теперь парня стали останавливать на улицах, узнавая в нём героя видео, пишет Lad Bible.

Однажды в кинотеатре парень, который выдавал нам билеты, сказал мне: "Выглядишь как-то знакомо... Ты, случаем, не какая-нибудь знаменитость?" Мы тогда рассмеялись и ответили ему, что он, должно быть, видел тот самый ролик в "Тиктоке" Айзек Джонсон

Фото © Facebook / Guinness World Records