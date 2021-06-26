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Модель накачала себе самые большие губы в мире, но её будущие операции окончательно доведут врачей

Сейчас девушка планирует сделать пластику, чтобы изменить форму лица. Так она будет подходить её огромному рту.

26 июня, 16:00

Фото © Instagram / andreaivanova326

23-летняя модель из Софии, Болгария, прославилась на весь мир благодаря своим большим губам, конкурента которым найти сложно. Андреа Иванова к своим годам уже сделала 24 укола гиалуроновой кислоты, желая приобрести самый огромный рот на свете. Сейчас девушка уже добилась этого, однако останавливаться она не собирается, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / andreaivanova326

Фото © Instagram / andreaivanova326

Огромные губы доставляют Андреа множество проблем: ей неудобно есть и пить, к тому же их приходится постоянно смазывать для увлажнения. В ближайшем будущем Андреа планирует сделать ещё несколько инъекций, хотя врачи пытаются её отговорить. Новые уколы могут быть слишком опасны для её здоровья и могут привести к летальному исходу.

Фото © Instagram / andreaivanova326

Фото © Instagram / andreaivanova326

Также девушка надеется переделать лицо — пластический хирург должен будет изменить ей форму лица, и особенно подбородок, так, чтобы огромный рот гармонично смотрелся на Андреа и та была похожа на Барби. Чтобы стать похожей на куклу, модель также увеличила себе грудь на четыре размера, а теперь планирует сделать ещё одну такую же операцию.

Фото © Instagram / andreaivanova326

Фото © Instagram / andreaivanova326

Я всё ещё с осторожностью отношусь к своей новой груди, но чувствую я себя отлично. Я решила увеличить грудь, потому что девушки выглядят куда женственнее, когда у них пышные формы. В прошлый раз мне не удалось увеличить грудь так, как я хочу, но теперь мне ничего не помешает. Это будет просто вау

Андреа Иванова

Девушка растолстела до огромных размеров, поедая горы фастфуда на камеру и радуясь лишнему весу

Девушка растолстела до огромных размеров, поедая горы фастфуда на камеру и радуясь лишнему весу

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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