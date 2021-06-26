Модель накачала себе самые большие губы в мире, но её будущие операции окончательно доведут врачей
Сейчас девушка планирует сделать пластику, чтобы изменить форму лица. Так она будет подходить её огромному рту.
23-летняя модель из Софии, Болгария, прославилась на весь мир благодаря своим большим губам, конкурента которым найти сложно. Андреа Иванова к своим годам уже сделала 24 укола гиалуроновой кислоты, желая приобрести самый огромный рот на свете. Сейчас девушка уже добилась этого, однако останавливаться она не собирается, пишет Daily Star.
Огромные губы доставляют Андреа множество проблем: ей неудобно есть и пить, к тому же их приходится постоянно смазывать для увлажнения. В ближайшем будущем Андреа планирует сделать ещё несколько инъекций, хотя врачи пытаются её отговорить. Новые уколы могут быть слишком опасны для её здоровья и могут привести к летальному исходу.
Также девушка надеется переделать лицо — пластический хирург должен будет изменить ей форму лица, и особенно подбородок, так, чтобы огромный рот гармонично смотрелся на Андреа и та была похожа на Барби. Чтобы стать похожей на куклу, модель также увеличила себе грудь на четыре размера, а теперь планирует сделать ещё одну такую же операцию.
Я всё ещё с осторожностью отношусь к своей новой груди, но чувствую я себя отлично. Я решила увеличить грудь, потому что девушки выглядят куда женственнее, когда у них пышные формы. В прошлый раз мне не удалось увеличить грудь так, как я хочу, но теперь мне ничего не помешает. Это будет просто вау
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