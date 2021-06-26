Модель накачала себе самые большие губы в мире, но её будущие операции окончательно доведут врачей

Я всё ещё с осторожностью отношусь к своей новой груди, но чувствую я себя отлично. Я решила увеличить грудь, потому что девушки выглядят куда женственнее, когда у них пышные формы. В прошлый раз мне не удалось увеличить грудь так, как я хочу, но теперь мне ничего не помешает. Это будет просто вау

Андреа Иванова