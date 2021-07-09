Самойлова на миг забыла о своих детях и устроила полуголую съёмку, от которой не отвести глаз
Недавно Оксана посетовала на то, что дети слишком быстро растут и её старшая дочка скоро станет совсем самостоятельной. Но бизнесвумен периодически откладывает мысли о семье на второй план, чтобы напомнить всем о своей женской красоте.
Счастливая мама четверых детей, фото с которыми она активно делится в "Инстаграме", решила "разрядить мамский контент". 33-летняя Оксана Самойлова поделилась в сториз видео, где позировала в откровенном нижнем белье.
Видео © Instagram / samoylovaoxana
Возлюбленная рэпера Джигана распустила волосы, поставила одну ногу на стул и хвасталась результатами своих тренировок. Фигура многодетной бизнесвумен не раз вызывала восхищённые возгласы, а поклонники готовы засыпать её лестными комментариями.
Скриншот © Instagram / samoylovaoxana
На ещё одном видео Оксана примерила чёрный купальник с пикантными вырезами, которые обнажали грудь. Блогерша покрутилась перед зеркалом, показав татуировку, которая обычно скрыта от чужих глаз.
Но недавно бизнесвумен вышла в свет в наряде, на который ушло гораздо больше ткани. Оксана надела длинное красное платье на фотосессию с мужем, которую устроили на одной из московских крыш. Девушка отметила, что для пары съёмка обернулась свиданием, которым они насладились сполна. В прошлом году супруги оказались на грани развода, после того как Джиган не единожды угодил в реабилитационную клинику. Однако, похоже, сейчас у влюблённых снова всё хорошо.
За последние полтора года мы очень изменились и эти изменения однозначно идут нам на пользу, мы стали другими, мы стали сильнее. Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому не готова пока) просто скажу, что время лечит любые раны, медленно, но верно, каждый следующий день ты можешь вдыхать капельку глубже
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