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Самойлова на миг забыла о своих детях и устроила полуголую съёмку, от которой не отвести глаз

Недавно Оксана посетовала на то, что дети слишком быстро растут и её старшая дочка скоро станет совсем самостоятельной. Но бизнесвумен периодически откладывает мысли о семье на второй план, чтобы напомнить всем о своей женской красоте.

9 июля, 06:48
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Фото © Instagram / samoylovaoxana

Счастливая мама четверых детей, фото с которыми она активно делится в "Инстаграме", решила "разрядить мамский контент". 33-летняя Оксана Самойлова поделилась в сториз видео, где позировала в откровенном нижнем белье.

Видео © Instagram / samoylovaoxana

Возлюбленная рэпера Джигана распустила волосы, поставила одну ногу на стул и хвасталась результатами своих тренировок. Фигура многодетной бизнесвумен не раз вызывала восхищённые возгласы, а поклонники готовы засыпать её лестными комментариями.

Скриншот © Instagram / samoylovaoxana

Скриншот © Instagram / samoylovaoxana

На ещё одном видео Оксана примерила чёрный купальник с пикантными вырезами, которые обнажали грудь. Блогерша покрутилась перед зеркалом, показав татуировку, которая обычно скрыта от чужих глаз.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Но недавно бизнесвумен вышла в свет в наряде, на который ушло гораздо больше ткани. Оксана надела длинное красное платье на фотосессию с мужем, которую устроили на одной из московских крыш. Девушка отметила, что для пары съёмка обернулась свиданием, которым они насладились сполна. В прошлом году супруги оказались на грани развода, после того как Джиган не единожды угодил в реабилитационную клинику. Однако, похоже, сейчас у влюблённых снова всё хорошо.

За последние полтора года мы очень изменились и эти изменения однозначно идут нам на пользу, мы стали другими, мы стали сильнее. Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому не готова пока) просто скажу, что время лечит любые раны, медленно, но верно, каждый следующий день ты можешь вдыхать капельку глубже

Оксана Самойлова

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Алина Гостева
Алина Гостева

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