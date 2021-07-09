Самойлова на миг забыла о своих детях и устроила полуголую съёмку, от которой не отвести глаз

Недавно Оксана посетовала на то, что дети слишком быстро растут и её старшая дочка скоро станет совсем самостоятельной. Но бизнесвумен периодически откладывает мысли о семье на второй план, чтобы напомнить всем о своей женской красоте.