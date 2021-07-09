5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью Как красивая и цветущая молодая женщина оказалась слабее инфекции и почему ее воля — последнее, что не позволяет ей оставить своих дочерей. Организм МакSим настолько истощился, что медикам ничего не оставалось, кроме как ввести её в искусственную кому. 8 июля, 21:40 Фото © Instagram/maksimartist

В состояние медикаментозного сна Марину Абросимову врачи ввели после того, как КТ показала, что поражено 40% лёгких. Перед госпитализацией она несколько раз делала тест, но каждый раз он показывал отрицательный результата, хотя все симптомы говорили именно о коронавирусе.

Воля

Проблемы со здоровьем у Марины Абросимовой были с детства. Она родилась с некоторыми особенностями — у неё было шесть пальцев на левой руке.Полидактилия не просто не мешала девочке в музыке, а стала тем самым толчком для творческого взлёта. Услышав, как врач объясняет её маме, мол, "ничего страшного", "ну, не быть ей пианисткой", 5-летняя Марина твёрдо заявила: "Буду учиться в музыкальной школе и непременно окончу её по классу фортепиано". Так и случилось, а от шестого пальца остался только еле заметный шрам.

Свобода

Девочка росла в благополучной семье в Казани. Ей нравилась группа "Сплин", а её отец слушал Pink Floyad. Музыкальный вкус не испортила попса конца 90-х и начала 2000-х. С каждым годом Марина все меньше времени уделяла всему, что не связано с музыкой, но у этой медали была и другая сторона - юной девушке захотелось свободы. Она легко выпорхнула из под родительских крыльев и помчалась навстречу неизвестности в Москву. Там ее никто не ждал, денег тоже не было. В итоге Абросимова скиталась по вокзалам и сомнительным квартирникам.

Предательство

Фото © ТАСС/ Михаил Фомичев

Всё изменилось, когда она встретила мужчину. Ей было 16 лет, ему 27. Андрей Шульц стал заботится о ней, помогал и поддерживал как мог. Именно он открыл ей дорогу на большую сцену, отправив её записи в одну из столичных студий. Песня "Трудный возраст" мгновенно стала хитом. Начались концерты, предложения, съёмки, интервью, и Шульц оказался не нужен. Жизнь популярной певицы в России того времени - это клубы, студийные записи, перерастающие в вечеринки, и алкоголь... Много алкоголя.

Бегство

Именно в этой среде она познакомилась с Алексеем Луговцовым. Он был звукорежиссером. Она очень быстро забеременела, и они сыграли свадьбу. Жили на её деньги, Марина баловала мужа, и он постепенно перестал соответствовать её ожиданиям. Она с головой ушла в шоу-бизнес, а он связался с нехорошей компанией и всё чаще пребывал в неадекватном состоянии. Певица чувствовала, что между ними увеличивается дистанция, и они даже попытались спасти семью - они решили обвенчаться. Казалось, что появилась надежда, но каждый вновь замкнулся на себе, и их брак разрушился.

Сила

Только самые близкие для Марины люди понимали, что это было ошибкой - кризисы бывают у всех, но далеко не все их проходят, не прошли испытание и они. Алексей исчез, а Марина поверила в то, что достойна большего. Так в её жизни появился альфа-самец - бизнесмен Андрей Петров. Он не церемонился с ней, а её это только еще больше заводило. Она думала, что вот оно счастье, но Петров очень легко отказался от нее, когда на горизонте появилась более молодая и менее строптивая девушка. Не остановила его и беременность Марины. Сильным мужчинам не нужны сильные женщины. Это была еще одна ошибка Макsим, которая вылилась в депрессию и алкоголизм.

И без того истощенный организм стал давать сбои. Она похудела почти на 20 кг, мало спала, её личный бизнес (она создала школу искусств) рухнул, пресса бурно обсуждала её внешность, которая и правда резко изменилась. Дальше была реабилитация, работа с психологами, но реальное спасение она получила лишь в храме. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) будто ответил на все её вопросы и снял тревоги.

Шанс

В последние пару лет Макsим постепенно стала возвращаться на сцену. Она действительно привела себя в порядок и физически и морально - стала давать интервью, в которых рассказывала о тайном возлюбленном, который всегда был рядом, но которого она не замечала. Его имя она не называла, ссылаясь на то, что не хочет впускать в свою личную жизнь папарацци. При этом в одном из последних интервью она рассказала, что не может причаститься в церкви, так как у неё на душе очень серьёзный грех и она никак не может решиться на исповедь.

— Дело в том, что меня уже много лет не причащают. Потому что в одном своём грехе я должна покаяться, а я пока покаяться в нём не могу... Бог всегда открывает перед тобой двери, и у тебя всегда есть путь, который ты можешь выбрать. Либо остаться за закрытой дверью, либо пойти за ним. МакSим

Какой вариант выберет Макsим на этот раз - покажет время. Сейчас она в коме, и отец Лука всё-тки причастил её, церковный устав в таких случаях позволяет совершить данное таинство без исповеди. Впрочем, священник уверен, что его духовное чадо реагировала на действия и чтение священного писания.

— Она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне – это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом. Отец Лука

Надежда

Дома Марину ждут две её дочери: 12-летняя Саша (от Алексея Луговцова) и 8-летняя Маша (от Антона Петрова). Они привыкли скучать по маме — гастроли, записи, бизнес... Но сейчас другое дело. О том, что их самый близкий человек балансирует на грани жизни и смерти, сейчас говорят из каждого утюга. Понятно, что они не одни, о них заботятся и успокаивают, но у девочек есть смартфоны и интернет.

Авторы Василий Климов