Мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в селе под Тамбовом
Возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Для установления всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.
В селе Кобяки Кирсановского района после пожара на даче обнаружили тела 31-летней женщины и двух её сыновей (двух и семи лет), сообщает СУ СК по Тамбовской области. По данным ведомства, семья приехала в летний домик на выходные из города Кирсанова. Возгорание увидел супруг погибшей, который рано утром ушёл косить траву.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее сообщалось, что в Кировской области три человека погибли при пожаре в жилом доме. По факту трагедии следователи начали проверку.
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