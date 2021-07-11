Мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в селе под Тамбовом

В селе Кобяки Кирсановского района после пожара на даче обнаружили тела 31-летней женщины и двух её сыновей (двух и семи лет), сообщает СУ СК по Тамбовской области. По данным ведомства, семья приехала в летний домик на выходные из города Кирсанова. Возгорание увидел супруг погибшей, который рано утром ушёл косить траву.