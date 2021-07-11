МИД Франции отчитал Грецию за признание российской вакцины от коронавируса

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал сожаление, что Греция разрешила въезд на свою территорию туристам, привитым российской и китайской вакциной от коронавируса. Он заявил об этом в эфире радиостанции Europe 1.

"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств", — сказал Бон.

Он заверил, что его позиция обусловлена не политическими интересами и дискриминацией, а научными доводами. В этом вопросе он придерживается решения, которое определило общее для европейских стран ЕМА. По его словам, только три страны не согласны с этой позицией.

Также глава МИД напомнил, что во Францию нельзя въехать с санитарным пропуском, если человек привился вакциной, которая была сделана в России или Китае. При этом он подтвердил информацию о том, что туристы с не признаваемыми Францией прививками могут попасть на её территорию через соседние страны.

"У Франции с Россией в настоящее время весьма ограниченное воздушное сообщение. Мы проводим необходимый контроль и применяем карантин. В то же время таких людей, которые на своей машине из Москвы приезжают во Францию через Бельгию или Германию, очень немного", — уточнил дипломат.