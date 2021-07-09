Вакцинная война: Почему Франция призывает Европу отказаться от "Спутника" Как полагают эксперты, глава МИД Франции Клеман Бон пытается отыграть неуспех в создании собственного препарата. На кону стоят в том числе многомиллиардные контракты на поставки вакцины в бедные страны. 8 июля, 21:40 Фото © Friso Gentsch / picture alliance via Getty Images

Глава МИД Франции Клеман Бон призвал страны, входящие в Евросоюз, не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — потребовал от коллег министр. Одной из версий, для чего чиновник занялся несвойственной его посту деятельностью, может оказаться лоббирование других вакцин, считает политолог Марат Баширов.

Фото © Ministry for Europe and Foreign Affairs

— Кто именно является клиентом Клемана Бона — "Пфайзер", "Астразенека" или "Модерна" — сказать сложно, но факт остаётся фактом, свою вакцину Франция так и не выпустила. Это означает, что идёт продвижение интересов неких фармацевтических компаний, которые продают вакцину уже на месте. При этом, что более интересно, если с органами Евросоюза мы ведём разговор о взаимопризнании, то тут наблюдается движение в обратную сторону, — отметил эксперт.

— Главным аргументом против нашей вакцины является только то, что она произведена в России. По сути, это признание французским МИДом поражения в гонке производства спасительных препаратов. Пятая республика ведь не смогла вывести свой продукт на рынок, несмотря на то что считается ведущей биотехнологической державой мира. Вот они и злятся, это реакция на проигрыш, — считает политолог Алексей Мартынов. — И, конечно, статья в британском журнале Nature об эффективности и безопасности нашей вакцины "Спутник V" стала информационной бомбой в западном научном медиапространстве. Если учёные говорят, что вакцина недооценена, значит, напрасно её избегают, а это, в свою очередь, значит, что её могут начать использовать для помощи бедным странам мира. А это, согласитесь, уже многомиллиардные доходы от стран третьего мира, которые будут получены за счёт международных организаций.

Фото © Bernd Wüstneck / picture alliance via Getty Images

По мнению эксперта, бюджеты беспокоят западных политиков больше, чем здоровье людей. При этом стоит отметить, что в деле признания или непризнания лекарственных препаратов главенствует вопрос о происхождении вируса, полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

— Тут есть два варианта. Первый, как и предупреждал нас Совбез РФ, эта эпидемия спровоцирована искусственно созданным вирусом, то есть биологическим оружием. А значит, вакцина — это такое же оружие, как и система ПВО, она у всех должна быть своя. В этой ситуации ясно, что страны НАТО будут выступать фронтом против нашей вакцины хотя бы потому, что её разработка ими не контролируется, — сказал депутат Госдумы. — Второй вариант, в случае если вирус естественного происхождения, то борьба с ним будет происходить в сфере политики — при использовании европейских МИД.

Он считает, что в такой ситуации всё решается через консолидацию, расстановку сил в информационном пространстве. Например, можно посмотреть, как у нас активно действуют антипрививочники, возможно, их деятельность "подбадривается" из-за рубежа. В итоге в России пока привилось около 20% населения, а во Франции больше 50%. Вывод очевидный: российская вакцина плохая, не надо её. Это будет аргументом и для других споров, обычная конкуренция наций, основной процесс в жизни человечества.

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса CoViD-19. Уже 67 стран признали эту вакцину допустимой для использования, в том числе ряд стран Евросоюза.

Авторы Никита Юрченко