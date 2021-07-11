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В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида за неделю

Предыдущий антирекорд случился неделю назад. Всего с начала эпидемии в стране скончалось более 143 тысяч человек.

11 июля, 08:48
<p>Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

За последние семь дней количество летальных исходов из-за коронавируса выросло на 5077, это максимальное значение за всё время пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом предыдущий рекорд был зафиксирован неделей ранее — с 28 июня по 4 июля случилось 4643 смерти. Всего с начала эпидемии в стране скончалось 143 002 пациента.

В Петербурге впервые с 31 января выявили более 2 тысяч случаев коронавируса

В Петербурге впервые с 31 января выявили более 2 тысяч случаев коронавируса

Всего за последние сутки выявили более 25 033 случаев заражения. Это уже третий день подряд, когда число не опускается ниже 25 тысяч.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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