В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида за неделю

За последние семь дней количество летальных исходов из-за коронавируса выросло на 5077, это максимальное значение за всё время пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом предыдущий рекорд был зафиксирован неделей ранее — с 28 июня по 4 июля случилось 4643 смерти. Всего с начала эпидемии в стране скончалось 143 002 пациента.