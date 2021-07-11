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В России вновь выявили более 25 тысяч случаев ковида за сутки

Зафиксировано 749 летальных исходов, а за весь период в стране от коронавируса скончалось более 140 тысяч человек.

11 июля, 08:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За последние сутки в России выявлено более 25 тысяч случаев ковида. При этом свыше двух тысяч из них — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"За последние сутки в России выявлено 25 033 случая CoViD-19 в 85 регионах, у 2781 инфицированного (11,1%) нет симптомов. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 783 333 человека в 85 регионах", — говорится в сообщении.

Фото © СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Фото © СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Отмечается, что за сутки зафиксировано 749 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 143 002 человека.

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Ранее оперштаб рассказал об окнах для записи на вакцинацию от ковида в поликлиниках Москвы. Сделать прививку в порядке очереди можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы был увеличен из-за большого числа желающих.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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