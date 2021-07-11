В России вновь выявили более 25 тысяч случаев ковида за сутки
Зафиксировано 749 летальных исходов, а за весь период в стране от коронавируса скончалось более 140 тысяч человек.
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За последние сутки в России выявлено более 25 тысяч случаев ковида. При этом свыше двух тысяч из них — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"За последние сутки в России выявлено 25 033 случая CoViD-19 в 85 регионах, у 2781 инфицированного (11,1%) нет симптомов. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 783 333 человека в 85 регионах", — говорится в сообщении.
Фото © СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Отмечается, что за сутки зафиксировано 749 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 143 002 человека.
Ранее оперштаб рассказал об окнах для записи на вакцинацию от ковида в поликлиниках Москвы. Сделать прививку в порядке очереди можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы был увеличен из-за большого числа желающих.
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