В Москве от ковида привились 68 тысяч иностранцев

Порядка 68 тысяч иностранных граждан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве. Часть из них привилась в крупнейшем прививочном пункте, который расположен в "Лужниках", сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с ковидом в столице.

"7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в "Лужниках", предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку", — уточнили в оперштабе.

Вакцинация иностранцев проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Отмечается также, что пункты вакцинации в "Лужниках" теперь начинают работу на два часа раньше и принимают посетителей ежедневно с 08:00 до 22:00. Причём центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно.

