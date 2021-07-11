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В Москве от ковида привились 68 тысяч иностранцев

Вакцинация проходила однокомпонентным "Спутником Лайт", разработанным в центре Гамалеи.

11 июля, 07:24

Фото © Pixabay

Порядка 68 тысяч иностранных граждан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве. Часть из них привилась в крупнейшем прививочном пункте, который расположен в "Лужниках", сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с ковидом в столице.

"7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в "Лужниках", предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку", — уточнили в оперштабе.

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Вакцинация иностранцев проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Отмечается также, что пункты вакцинации в "Лужниках" теперь начинают работу на два часа раньше и принимают посетителей ежедневно с 08:00 до 22:00. Причём центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся смертельно опасной. Ведь, по словам мэра, зачастую вирус вначале маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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