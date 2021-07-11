НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу

По словам мэра, сейчас столица России переживает очень сложные времена.

11 июля, 05:34
<p>Фото © Сайт Правительства Москвы</p>

Фото © Сайт Правительства Москвы

В Москве прошли пиковые значения по заражению коронавирусом, сейчас ситуация в городе стабилизируется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдается некоторая стабилизация", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1", добавив, что также фиксируется небольшое снижение уровня заболеваемости.

Собянин назвал условие введения локдауна в Москве

Собянин назвал условие введения локдауна в Москве

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной. Ведь, по словам мэра, зачастую вирус вначале маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Жительница Бельгии умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса

сегодня в 05:26

Температура выше, чем на курортах: Гидрометцентр предупредил москвичей об усилении жары в начале следующей недели

сегодня в 00:24

В Якутии пилот отказался пустить в самолёт летевшую на срочную операцию девочку

вчера в 16:49

В Челябинской области локализовали природные пожары на площади 14 тыс. га

сегодня в 05:20

В России доля покупок в Интернете с помощью банковских карт снизилась на 40%

сегодня в 05:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1