Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу

В Москве прошли пиковые значения по заражению коронавирусом, сейчас ситуация в городе стабилизируется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдается некоторая стабилизация", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1", добавив, что также фиксируется небольшое снижение уровня заболеваемости.