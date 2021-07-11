Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу
По словам мэра, сейчас столица России переживает очень сложные времена.
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В Москве прошли пиковые значения по заражению коронавирусом, сейчас ситуация в городе стабилизируется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдается некоторая стабилизация", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1", добавив, что также фиксируется небольшое снижение уровня заболеваемости.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной. Ведь, по словам мэра, зачастую вирус вначале маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.
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