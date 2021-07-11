Внимание на голову: Врач назвала характерный только для мужчин признак рака
Также дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о мерах профилактики.
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Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о признаке рака кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам.
По словам медика, на онкологическое заболевание кожи может указывать шелушение и зуд кожных покровов головы.
"На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвлённые", — пояснила Вертиева в беседе с Пятым каналом.
Специалист пояснила, что эти симптомы могут быть признаком предракового состояния или непосредственно плоскоклеточного рака кожи. Вертиева порекомендовала мужчинам трепетно ухаживать за кожей головы, особенно если волос практически нет.
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