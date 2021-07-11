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Внимание на голову: Врач назвала характерный только для мужчин признак рака

Также дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о мерах профилактики.

11 июля, 02:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о признаке рака кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам.

По словам медика, на онкологическое заболевание кожи может указывать шелушение и зуд кожных покровов головы.

"На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвлённые", — пояснила Вертиева в беседе с Пятым каналом.

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Специалист пояснила, что эти симптомы могут быть признаком предракового состояния или непосредственно плоскоклеточного рака кожи. Вертиева порекомендовала мужчинам трепетно ухаживать за кожей головы, особенно если волос практически нет.

Ранее Лайф писал о семи признаках рака кожи, на которые никто не обращает внимания.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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