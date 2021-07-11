Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о признаке рака кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам.

По словам медика, на онкологическое заболевание кожи может указывать шелушение и зуд кожных покровов головы.

"На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвлённые", — пояснила Вертиева в беседе с Пятым каналом.

Специалист пояснила, что эти симптомы могут быть признаком предракового состояния или непосредственно плоскоклеточного рака кожи. Вертиева порекомендовала мужчинам трепетно ухаживать за кожей головы, особенно если волос практически нет.