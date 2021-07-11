МВД до 30 сентября продлило мораторий на признание пребывания мигрантов нежелательным

В России до сентября продлили мораторий на принятие решения о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории страны. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

"С 16 июня до 30 сентября 2021 года вновь введён мораторий на вынесение новых решений о нежелательности пребывания в отношении иностранных граждан, находящихся на территории РФ", — цитирует представителя министерства ТАСС.

В МВД отметили, что мораторий не касается лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, и тех, кто нарушил законодательство РФ о государственной границе. Кроме того, мораторий не распространяется на иностранцев, угрожающих национальной безопасности РФ, в частности тех, кто выступает за изменение основ конституционного строя и оказывает содействие или совершает террористические и экстремистские акты.

Помимо этого мораторий не затрагивает мигрантов, посягающих на общественный порядок, например участвующих в незаконных митингах.