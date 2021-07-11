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Гол Ди Марии принёс Аргентине победу над Бразилией в финале Кубка Америки

Для Аргентины этот титул стал 15-м в истории. Команда догнала по числу побед Уругвай. У Бразилии осталось девять трофеев.

11 июля, 01:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CopaAmerica/status/1414027632186904578" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CopaAmerica</a></p>

Фото © Twitter / CopaAmerica

Сборная Аргентины со счётом 1:0 победила команду Бразилии в финале Кубка Америки. Победный гол забил полузащитник Анхель Ди Мария.

Матч состоялся на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Исход встречи решился ещё на 22-й минуте первого тайма, когда Родриго де Пауль со своей половины поля сделал пас вперёд, Ди Мария подхватил мяч и перебросил его через Эдерсона. Лидер и капитан аргентинцев Лионель Месси провёл на поле все 90 минут.

Для Аргентины этот титул стал 15-м в истории. Команда догнала по числу побед Уругвай. У Бразилии осталось девять трофеев.

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Стоит отметить, что для 34-летнего Месси эта победа стала первой значимой в составе сборной. Ранее нападающий "Барселоны" побеждал в составе "альбиселесте" только на Олимпийских играх 2008 года и молодёжном чемпионате мира 2005 года.

А уже вечером 11 июля состоится финал чемпионата Европы по футболу 2020 года. В решающем матче встретятся команды Англии и Италии. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Успехов англичанам пожелала королева Великобритании Елизавета II.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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