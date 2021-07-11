Гол Ди Марии принёс Аргентине победу над Бразилией в финале Кубка Америки

Сборная Аргентины со счётом 1:0 победила команду Бразилии в финале Кубка Америки. Победный гол забил полузащитник Анхель Ди Мария.

Матч состоялся на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Исход встречи решился ещё на 22-й минуте первого тайма, когда Родриго де Пауль со своей половины поля сделал пас вперёд, Ди Мария подхватил мяч и перебросил его через Эдерсона. Лидер и капитан аргентинцев Лионель Месси провёл на поле все 90 минут.

Для Аргентины этот титул стал 15-м в истории. Команда догнала по числу побед Уругвай. У Бразилии осталось девять трофеев.

Стоит отметить, что для 34-летнего Месси эта победа стала первой значимой в составе сборной. Ранее нападающий "Барселоны" побеждал в составе "альбиселесте" только на Олимпийских играх 2008 года и молодёжном чемпионате мира 2005 года.