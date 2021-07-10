Российские теннисистки уступили в финале парного разряда на Уимблдоне

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина в финале Уимблдона в парном разряде уступили Се Шувэй с Тайваня и бельгийке Элизе Мертенс со счётом 6:3, 5:7, 7:9. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась ровно два с половиной часа. Во втором сете россиянки дважды упустили возможность выиграть трофей одним розыгрышем.

В четвертьфинале Кудерметова и Веснина победили лидеров парного рейтинга Катерину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии, отыграв у них четыре матчбола. В полуфинале их ждала ещё одна тяжелейшая встреча. В игре с американкой Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс из Австралии россиянкам пришлось отыграть три матчбола.

Ранее Веснина четыре раза выигрывала турниры Большого шлема. Она трижды побеждала в женском парном разряде с Екатериной Макаровой (на "Ролан Гаррос – 2013", US Open 2014 и Уимблдоне-2017). Также в активе россиянки — титул в смешанном разряде на Australian Open 2016 с бразильцем Бруно Соаресом. Кудерметова на турнирах подобного уровня не выигрывала.

Веснина является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде. В мае 2018-го она прервала карьеру, а через несколько месяцев родила дочь. На корт 34-летняя россиянка вернулась лишь в нынешнем сезоне.