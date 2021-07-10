Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в финале Уимблдонского турнира победила Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Барти исполнила семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, четыре раза отдав сопернице свою подачу.

25-летняя теннисистка стала первой за 40 с лишним лет представительницей Австралии, победившей на Уимблдоне. В 1980 году подобного успеха добилась Ивонн Гулагонг-Коули.

Титул стал для Барти вторым на турнирах серии Большого шлема. В 2019 году она победила на "Ролан Гаррос".