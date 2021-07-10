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Первая австралийка за 40 лет: Лидер мирового тенниса Эшли Барти выиграла Уимблдон

Титул стал для неё вторым на турнирах серии Большого шлема. Решающий матч продолжался почти два часа.

10 июля, 15:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/1413867735201763337/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wimbledon</a></p>

Фото © Twitter / Wimbledon

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в финале Уимблдонского турнира победила Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Барти исполнила семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, четыре раза отдав сопернице свою подачу.

25-летняя теннисистка стала первой за 40 с лишним лет представительницей Австралии, победившей на Уимблдоне. В 1980 году подобного успеха добилась Ивонн Гулагонг-Коули.

Титул стал для Барти вторым на турнирах серии Большого шлема. В 2019 году она победила на "Ролан Гаррос".

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Спортсменка впервые поднялась на вершину рейтинга WTA в июне 2019 года. Всего она провела в ранге первой ракетки мира уже 83 недели. По этому показателю австралийка занимает девятое место в истории.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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