Первая австралийка за 40 лет: Лидер мирового тенниса Эшли Барти выиграла Уимблдон
Титул стал для неё вторым на турнирах серии Большого шлема. Решающий матч продолжался почти два часа.
Фото © Twitter / Wimbledon
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в финале Уимблдонского турнира победила Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Барти исполнила семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, четыре раза отдав сопернице свою подачу.
🏆 #Wimbledon | @ashbarty pic.twitter.com/JC25bcZp8X— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021
25-летняя теннисистка стала первой за 40 с лишним лет представительницей Австралии, победившей на Уимблдоне. В 1980 году подобного успеха добилась Ивонн Гулагонг-Коули.
Титул стал для Барти вторым на турнирах серии Большого шлема. В 2019 году она победила на "Ролан Гаррос".
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Спортсменка впервые поднялась на вершину рейтинга WTA в июне 2019 года. Всего она провела в ранге первой ракетки мира уже 83 недели. По этому показателю австралийка занимает девятое место в истории.
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