18-летняя теннисистка проснулась знаменитой, затмив всех звёзд Уимблдона, и её фото объясняют почему

18-летняя Эмма Радукану блестяще выступила на Уимблдоне, победив трёх соперниц с разгромным счётом. Несмотря на своё место в рейтинге — 338-е, она обошла Сорану Кырстю (45-я строчка) и получила за эту победу 181 тыс. фунтов (больше 18,6 млн рублей)

Фото © Instagram / emmaraducanu___fanpage

Эмма родилась в семье китаянки и румына, которые жили сперва в Канаде, а потом и в Великобритании. Девушка до сих пор регулярно ездит по всем родным городам, а к бабушке в Бухарест — чаще всего, пишет Daily Mail

Фото © Instagram / prodirecttennis и emmaraducanu

После прекрасного выступления на чемпионате у девушки за одну ночь прибавилось 30 тыс. подписчиков, и их количество растёт с каждым часом. Теперь их уже 338 тыс., хотя буквально недавно об Эмме мало кто слышал

Фото © Instagram / emmaraducanu

В 18 лет теннисистка уже вошла в историю, став самой юной британской спортсменкой, дошедшей до второй недели Уимблдона. Так, она смогла обойти рекорд, установленный в 1959 году Кристиной Трумен

Фото © Instagram / emmaraducanu

Однако, несмотря на все свои достижения, в последнем матче Эмма получила техническое поражение, снявшись с соревнования. Во время боя она обнаружила у себя проблемы с дыханием и не стала рисковать. Победительницей стала австралийка Айла Томлянович