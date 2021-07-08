Дочь Толкалиной и Кончаловского, которая смогла похудеть на 30 кг, снялась в белье в поддержку мамы

Я решила поддержать маму. Она меня об этом не просила, но я солидарна с ней. Поговорим про откровенные фотографии. <...> Собственно, я хочу сказать, что каждая фотография несёт определённый смысл) и всегда его можно перевернуть, как удобно и хочется вам. А вы видите пошлость в обнажённых фото? И почему? Просто я не вижу)

Мария Михалкова-Кончаловская