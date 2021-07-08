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Дочь Толкалиной и Кончаловского, которая смогла похудеть на 30 кг, снялась в белье в поддержку мамы

Несколько лет назад девушка внешне кардинально преобразилась. Сейчас она питает страсть к модельному бизнесу, занимается искусством, наслаждается жизнью в браке и не забывает про откровенные фото по примеру звёздной родительницы.

8 июля, 11:07

Фото © Instagram / welcometomaria

20-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского Мария решила поддержать маму, которая нередко выкладывает пикантные фото. Девушка поделилась в "Инстаграме" кадрами, где позирует в нижнем белье. Брюнетка выбрала изящный комплект, дополнив образ серьгами и жемчужным ожерельем. Также яркой деталью стали многочисленные татуировки Марии.

Фото © Instagram / welcometomaria / inseee.ph

Фото © Instagram / welcometomaria / inseee.ph

Модель и художница добавила к кадрам искусствоведческий разбор, отметив, что не видит ничего предосудительного в обнажённых фото. Однако мнения пользователей разделились.

Я решила поддержать маму. Она меня об этом не просила, но я солидарна с ней. Поговорим про откровенные фотографии. <...> Собственно, я хочу сказать, что каждая фотография несёт определённый смысл) и всегда его можно перевернуть, как удобно и хочется вам. А вы видите пошлость в обнажённых фото? И почему? Просто я не вижу)

Мария Михалкова-Кончаловская

Фото © Instagram / welcometomaria / say_alena

Фото © Instagram / welcometomaria / say_alena

Одни юзеры писали, что фото вышли очень эстетичными и они не видят пошлости на кадрах модели и её звёздной мамы. Однако некоторые отметили, что подобными снимками девушка подаёт плохой пример.

Очень красиво и эстетично!🔥🔥🔥

tatsiana_neuskaya

Фото © Instagram / welcometomaria

Фото © Instagram / welcometomaria

Я смотрю и Ваши фото, сторис и Вашей прекрасной мамы Любови и ещё ни разу не нашла пошлости даже в самых откровенных фото, вы их делаете так искусно и прекрасно, что это привлекает и восхищает👏👏👏

katerinavoronina23

Ваши фото говорят всё сами за себя. Вы оказываете плохое влияние на неокрепшие умы


e.lizaveta_ll

Сейчас девушка выглядит чрезвычайно стройной и покоряет модельный бизнес. Однако в детстве у неё были проблемы с лишним весом. Как рассказала Мария в своём аккаунте, она не могла заниматься спортом из-за проблем со здоровьем, но потом смогла сбросить целых 30 кг.

Любовь Толкалина подпрыгнула в рубашке на голое тело, не заметив, что вот-вот останется без белья

Любовь Толкалина подпрыгнула в рубашке на голое тело, не заметив, что вот-вот останется без белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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