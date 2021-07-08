Телезвезда легла под нож хирурга, перекроив лицо и тело, и теперь ей страшно смотреть в зеркало
43-летнюю британскую ведущую, модель и певицу Кэти Прайс можно назвать ветераном пластической хирургии. Ей уже трижды делали подтяжку лица и липосакцию, а сколько раз звезда переделывала себе грудь, она уже и сама сбилась со счёта. Однако знаменитость ставит над собой всё новые и новые эксперименты.
Фото © Instagram / katieprice
Кэти Прайс в очередной раз легла под нож хирурга, однако ей и её возлюбленному Карлу Вудсу пришлось не на шутку испугаться. Звезда сделала липосакцию тела и подбородка, подтяжку век, коррекцию губ и увеличила ягодицы и, по её словам, "превратилась в монстра" и думала, что не выживет.
Фото © Instagram / katieprice, Twitter / SickChirpse
Я попала в ад и вернулась, это было ужасно. Боже мой, я выгляжу как монстр из фильма ужасов! Я тогда подумала: "Вот и всё, я умру"
Фото © Instagram / katieprice, Twitter / Mirror Celeb
Когда мать пятерых детей наконец пришла в себя, врачи сообщили, что ей может понадобиться переливание крови. Но Кэти отказалась, испугавшись, что может заразиться коронавирусом, пишет The Sun.
Фото © Instagram / katiepricefanclub, Twitter / globaltimesng
Кэти призналась, что до 30 лет хранила естественную красоту, но потом стала постоянно колоть ботокс, который в какой-то момент просто перестал действовать. К тому же звезда располнела, но очень хотела вернуть себе прежние формы. "Сейчас мне 43, и я буду делать всё, что мне нравится", — заявила она.
Все знают, что я уже не выглядела так, как раньше. Я никогда не была такой толстой! Хочу, чтобы люди знали, почему я сделала то, что сделала. Не потому, что я несчастна: я никогда не была так счастлива — у меня есть любовь. Я просто хочу вернуть прежнюю себя
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