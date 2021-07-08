Телезвезда легла под нож хирурга, перекроив лицо и тело, и теперь ей страшно смотреть в зеркало

43-летнюю британскую ведущую, модель и певицу Кэти Прайс можно назвать ветераном пластической хирургии. Ей уже трижды делали подтяжку лица и липосакцию, а сколько раз звезда переделывала себе грудь, она уже и сама сбилась со счёта. Однако знаменитость ставит над собой всё новые и новые эксперименты.