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Кубок Париматч Премьер стартовал победой "Рубина" над "Химками"

Единственный гол в компенсированное время забил грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

10 июля, 15:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/fc_khimki/status/1413873990473551873/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Химки"</a></p>

Фото © Twitter / ФК "Химки"

Казанский "Рубин" в стартовом матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер победил подмосковные "Химки" со счётом 1:0. Встреча прошла на "Арене Химки".

Единственный гол был забит в компенсированное время. Красивым ударом в дальнюю "девятку" отличился грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Помимо "Рубина" и "Химок" в Кубке Париматч Премьер принимают участие московский "Спартак" и "Сочи". Матчи пройдут на столичной "Открытие Банк Арене" и "Арене Химки". Соревнования завершатся 18 июля.

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Четыре клуба играют один круг по системе "каждый с каждым". В случае ничьей в основное время назначается серия пенальти. За победу в основные 90 минут команде присуждается два очка, за победу по пенальти — один балл, за поражение очков не начисляется.

Телеканал "Матч ТВ" проводит товарищеский турнир с участием команд РПЛ уже в четвертый раз. Ранее Кубок дважды выигрывал "Спартак" и один раз "Краснодар".

Кубок Париматч Премьер

1-й тур

"Рубин" — "Химки" — 1:0

Гол: Кварацхелия, 90+1' (1:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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