Кубок Париматч Премьер стартовал победой "Рубина" над "Химками"

Казанский "Рубин" в стартовом матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер победил подмосковные "Химки" со счётом 1:0. Встреча прошла на "Арене Химки".

Единственный гол был забит в компенсированное время. Красивым ударом в дальнюю "девятку" отличился грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Помимо "Рубина" и "Химок" в Кубке Париматч Премьер принимают участие московский "Спартак" и "Сочи". Матчи пройдут на столичной "Открытие Банк Арене" и "Арене Химки". Соревнования завершатся 18 июля.

Четыре клуба играют один круг по системе "каждый с каждым". В случае ничьей в основное время назначается серия пенальти. За победу в основные 90 минут команде присуждается два очка, за победу по пенальти — один балл, за поражение очков не начисляется.

Телеканал "Матч ТВ" проводит товарищеский турнир с участием команд РПЛ уже в четвертый раз. Ранее Кубок дважды выигрывал "Спартак" и один раз "Краснодар".