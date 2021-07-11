Елизавета II пожелала удачи сборной Англии перед финалом Евро-2020 и вспомнила, как вручала кубок в 1966-м

Королева Великобритании Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в предстоящем финале Евро-2020 против команды Италии. Она вспомнила особый момент, который произошёл 55 лет назад.

"Пятьдесят пять лет назад мне посчастливилось вручить Бобби Муру кубок за победу на чемпионате мира и увидеть, что значит для игроков, тренеров и персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его. Я хочу поздравить всех вас с выходом в финал чемпионата Европы", — приводит агентство Франс Пресс текст письма Елизаветы II главному тренеру англичан Гарету Саутгейту.

Королева выразила надежду, что англичане победят в финале, а дух, решимость и успех футболистов войдут в историю.

В 1966 году сборная Англии на "Уэмбли" победила в финале чемпионата мира Германию (4:2). Кубок капитану англичан Бобби Муру вручила именно королева Великобритании Елизавета II.

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт уже отреагировал на письмо королевы.

"Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде", — отметил наставник англичан во время пресс-конференции.

Саутгейт также поблагодарил всех за поддержку, оказанную команде на протяжении всего турнира.

Напомним, финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Присутствие королевы Великобритании Елизаветы II на матче не ожидается.