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Елизавета II пожелала удачи сборной Англии перед финалом Евро-2020 и вспомнила, как вручала кубок в 1966-м

Королева Великобритании выразила надежду, что англичане победят итальянцев, а их дух и решимость войдут в историю.

11 июля, 01:02
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Королева Великобритании Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в предстоящем финале Евро-2020 против команды Италии. Она вспомнила особый момент, который произошёл 55 лет назад.

"Пятьдесят пять лет назад мне посчастливилось вручить Бобби Муру кубок за победу на чемпионате мира и увидеть, что значит для игроков, тренеров и персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его. Я хочу поздравить всех вас с выходом в финал чемпионата Европы", — приводит агентство Франс Пресс текст письма Елизаветы II главному тренеру англичан Гарету Саутгейту.

Королева выразила надежду, что англичане победят в финале, а дух, решимость и успех футболистов войдут в историю.

В 1966 году сборная Англии на "Уэмбли" победила в финале чемпионата мира Германию (4:2). Кубок капитану англичан Бобби Муру вручила именно королева Великобритании Елизавета II.

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт уже отреагировал на письмо королевы.

"Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде", — отметил наставник англичан во время пресс-конференции.

Саутгейт также поблагодарил всех за поддержку, оказанную команде на протяжении всего турнира.

Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса

Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса

Напомним, финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Присутствие королевы Великобритании Елизаветы II на матче не ожидается.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о негативном опыте проведения Евро-2020 и заявил, что в будущем больше никогда не поддержит подобную идею.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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